Tragédia v Alpách. Lavína pochovala slovenského turistu, ďalší Slovák bojuje so zraneniami

V oblasti Val da Fain pri vrchu Piz Alv v obci Pontresina zasiahla v sobotu večer lavína časť štvorčlennej skupiny slovenských skialpinistov. Ako referuje web nau.ch, podľa informácií polície v kantóne Graubünden pri nešťastí zomrel jeden slovenský občan a ďalší bol zranený.
Poplach bol vyhlásený krátko po 17.30 h prostredníctvom záchrannej služby Rega, ktorú kontaktoval jeden z členov slovenskej skupiny. Na miesto okamžite vyrazili záchranári vrátane dvoch vrtuľníkov a psovodov horskej služby.
Zranený Slovák sa dokázal zo snehovej masy vyslobodiť sám a letecky ho previezli do nemocnice v Samedane. Druhého, 53-ročného občana Slovenska, však záchranári našli už bez známok života. Presné okolnosti tragédie vyšetruje švajčiarska polícia v spolupráci s prokuratúrou.