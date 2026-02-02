Bola jedna z najúspešnejších a najznámejších lyžiarok. Po ťažkej chorobe zomrela vicemajsterka sveta

Bývalá slovinská lyžiarka Nataša Bokalová zomrela vo veku 58 rokov po boji so zákernou chorobou. Oznámila to tamojšia lyžiarska asociácia.
„Bola to jedna z najúspešnejších a najznámejších slovinských alpských lyžiarok a významnou postavou v histórii slovinského lyžovania. Svojou technickou dokonalosťou a súťažným odhodlaním patrila k samému svetovému vrcholu,“ uviedlo sa na sociálnej sieti.
„Jej strieborná medaila v slalome na majstrovstvách sveta 1991 v Saalbach-Hinterglemme zostáva jedným z najvýznamnejších míľnikov slovinského alpského lyžovania. Aj po skončení kariéry zostala úzko spätá s týmto športom a bola príkladom pre mladšie generácie,“ doplnila asociácia s tým, že si na ňu bude spomínať „s hlbokou úctou a vďačnosťou“.
Vo Svetovom pohári štartovala v 135 pretekov a trikrát sa umiestnila na pódiu. Zvíťazila iba raz na domácich podujatí v Kranjskej Gore v roku 1991.
Zúčastnila sa štyroch majstrovstiev sveta a troch zimných olympijských hier. Posledný štart vo SP bol začiatkom roka 2003. Po kariére pokračovala ako trénerka.