Zomrel slovenský majster sveta. Počas kariéry získal množstvo trofejí a cenných kovov

Slovenská hokejbalová únia (SHÚ) na sociálnej sieti oznámila veľmi smutnú správu o úmrtí niekdajšieho brankára HKL-MJM Petržalka a LG Doprastav Bratislava Martina Lohnického vo veku 52 rokov.
„S LG získal všetky podstatné trofeje. Reprezentačnú kariéru odštartoval v roku 1997 zlatom na majstrovstvách Európy. O rok neskôr získal titul vicemajstra sveta, zároveň bol vyhlásený za najlepšieho gólmana MS 1998, na MS 1999 sa tešil zo zlata a na MS 2001 sa s najcennejším dresom rozlúčil bronzom,“ vymenovala únia jeho úspechy.
„V roku 2000 zvíťazil s LG Doprastav Bratislava v Pohári európskych majstrov a s týmto klubom má aj titul majstra Slovenska. V roku 2022 získal titul majstra sveta s reprezentačným výberom Slovenska na MS v kategórii Masters. Je tiež členom Siene slávy SHbÚ i ISBHF – International Street & Ball Hockey Federation. Česť jeho pamiatke,“ doplnila únia na sociálnej sieti.