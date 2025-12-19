Tragédia v Pásme Gazy: Viac ako 1 000 pacientov zomrelo pri čakaní na evakuáciu

Viac ako tisíc pacientov zomrelo počas čakania na urgentnú lekársku evakuáciu z vojnovou zničeného Pásma Gazy počas ostatného roka a pol. V piatok o tom informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na sociálnej sieti X uviedol, že agentúra OSN a jej partneri od začiatku vojny, ktorá vypukla pred viac ako dvoma rokmi, evakuovali z Pásma Gazy viac ako 10 600 pacientov so závažnými zdravotnými problémami, vrátane viac ako 5 600 detí. „Mnoho ďalších pacientov však naďalej čaká v Pásme Gazy na evakuáciu, aby mohli dostať primeranú zdravotnú starostlivosť,“ upozornil.
Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu, zomrelo v období od júla minulého roka do 28. novembra 2025 počas čakania na lekársku evakuáciu 1 092 pacientov. „Toto číslo je pravdepodobne podhodnotené,“ varoval Tedros a vyzval väčší počet krajín, aby „otvorili dvere pacientom z Pásma Gazy, a aby sa obnovila lekárska evakuácia na Západný breh vrátane Východného Jeruzalema“. „Závisia od toho životy,“ poznamenal.
WHO odhadla, že viac ako 16 500 pacientov naďalej potrebuje liečbu mimo Pásma Gazy, pričom predstaviteľ charitatívnej organizácie Lekári bez hraníc pre AFP uviedol, že skutočné číslo môže byť „tri až štyrikrát vyššie“.
Do 1. decembra prijalo pacientov z Pásma Gazy viac ako 30 krajín, no len niekoľko z nich, vrátane Egypta a Spojených arabských emirátov, prijalo väčší počet pacientov.
Vojenské operácie v Pásme Gazy, ktoré sa začali po smrteľnom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, boli od 10. októbra tohto roka zastavené vďaka prímeriu podporovanému USA. Dohoda však zostáva krehká, keďže Izrael a Hamas sa takmer denne navzájom obviňujú z porušovania prímeria.