Izrael zhodil na ciele v Pásme Gazy 153 ton bômb

Povedal to v pondelok v parlamente izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: Alex Kolomoisky/Pool Photo via AP
Izraelské sily zhodili v nedeľu na ciele v Pásme Gazy 153 ton bômb v reakcii na to, čo označili za porušenie prímeria zo strany palestínskeho militantného hnutia Hamas. Povedal to v pondelok v parlamente izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

„Jednou rukou držíme zbraň, druhou podávame ruku k mieru. Mier uzatvárate so silnými, nie so slabými. Dnes je Izrael silnejší než kedykoľvek predtým,“ uviedol Netanjahu.

Izrael v nedeľu oznámil, že po útoku Hamasu, pri ktorom zahynuli dvaja izraelskí vojaci, spustil vlnu náletov na ciele v Pásme Gazy. Militanti uviedli, že nemajú žiadne informácie o útoku. Obe strany trvali na tom, že zostávajú zaviazané prímeriu. Americký prezident Donald Trump povedal, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom naďalej platí.

Trumpov vyjednávač Steve Witkoff a zať Jared Kushner sa v pondelok stretnú s Netanjahuom, aby diskutovali o „vývoji a aktuálnych informáciách v regióne“ uviedla hovorkyňa úradu izraelského premiéra. Dodala, že v utorok pricestuje do Izraela „na niekoľko dní“ americký viceprezident J. D. Vance s manželkou a stretnú sa s premiérom krajiny.

