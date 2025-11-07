Rakúska tajná služba odhalila vo Viedni sklad zbraní pre Hamas

Rakúska spravodajská služba odhalila vo Viedni sklad zbraní, o ktorom sa predpokladá, že je spojený s palestínskou militantnou skupinou Hamas. Ako referuje web euronews.com, vo štvrtok o tom informovala rakúska vláda.
V tejto súvislosti bol v pondelok v Londýne zatknutý 39-ročný britský občan s údajnými „úzkymi väzbami na sklad zbraní“, uviedlo vo vyhlásení rakúske ministerstvo vnútra. „Podľa súčasného stavu vyšetrovania mali byť terčom útokov pravdepodobne izraelské alebo židovské inštitúcie v Európe,“ dodal rezort.
Sklad zbraní a podozrivý boli súčasťou medzinárodne koordinovaného vyšetrovania, ktoré vedie rakúske riaditeľstvo pre štátnu bezpečnosť a spravodajské služby (DSN) „vo veci globálnej teroristickej organizácie s väzbami na Hamas“. Podľa ministerstva spravodajská služba v priebehu vyšetrovania nadobudla „podozrenie, že skupina priviezla zbrane do Rakúska na použitie pri možných teroristických útokoch v Európe“.
Zbrane, ktoré mali byť určené na použitie v rámci bližšie nešpecifikovaných zahraničných operácií spojených s Hamasom, boli objavené v kufri v prenajatom sklade vo Viedni. Bolo medzi nimi päť pištolí a 10 zásobníkov.
„Súčasný prípad opäť ukazuje, že riaditeľstvo pre štátnu bezpečnosť a spravodajstvo má vynikajúcu medzinárodnú sieť a dôsledne podniká kroky proti všetkým formám extrémizmu,“ povedal rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.