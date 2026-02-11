Tottenham po sérii zlých ligových výsledkov prepustil trénera Franka

Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur v stredu odvolal trénera Thomasa Franka. Vo funkcii bol necelých osem mesiacov. Dôvodom je trápenie „kohútov“ v domácej Premier Legue, v ktorej aktuálne ťahajú šnúru ôsmich duelov bez víťazstva a v tabuľke im patrí až 16. priečka.
Poslednou kvapkou v kalichu trpezlivosti vedenia bola utorková domáca prehra s Newcastlom United 1:2, po ktorej sú Hotspur len päť bodov nad pásmom zostupu.
Neúspešná séria ligových stretnutí je pre severolondýnsky klub najhoršia od októbra 2008. V ostatných 17 zápasoch Premier League zvíťazil Tottenham len dvakrát a získal „chudobných“ 12 bodov.
„Klub sa rozhodol zmeniť trénera mužského tímu a Thomas Frank dnes skončí,“ uviedol Tottenham vo svojom strohom vyhlásení.
Frank bol menovaný za kouča v júni 2025 a vedenie mu poskytlo čas a podporu na budovanie budúcnosti klubu. Výkony a výsledky však donútili predstavenstvo k záveru, že zmena je potrebná už v tejto fáze sezóny.
Dánsky tréner, ktorý predtým viedol iný londýnsky tím Brentford, prevzal Tottenham po odvolaní Angeho Postecogloua a podpísal zmluvu do roku 2028. Nedokázal však zlepšiť ligové výkony tímu, v pohárovej Európe sa mu však darilo a v Lige majstrov postúpil už do osemfinále.
Ligová bilancia Franka na lavičke Tottenhamu je sedem víťazstiev, osem remíz a jedenásť prehier. „Počas celej doby v klube sa javil ako odhodlaný, dával všetko do úsilia posunúť klub vpred,“ dodal klub vo vyhlásení a poďakoval sa mu za prácu.
Tottenham už je mimo aj v domácich pohároch. V októbri prehral s Newcastlom vo štvrtom kole Ligového pohára a v januári vypadol v FA Cupe s Aston Villou.