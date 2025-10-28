Trénera Newcastlu teší, že Dán Osula zostal v jeho tíme. Verí, že z neho bude kompletný hráč

Dánsky útočník dostáva viac príležitostí po zranení Yoaneho Wissu, čaká ho štart v zápase Ligového pohára.
Eddie Howe
Tréner Newcastlu United Eddie Howe oslavuje po víťazstve svojho tímu vo finále anglického Ligového pohára proti Liverpoolu. Foto: SITA/AP Photo/Scott Heppell
Tréner anglického futbalového klubu Newcastle United vyjadril dôveru v talent a potenciál útočníka Williama Osulu, ktorý by sa mohol stať „kompletným hráčom“. Eddie Howe je rád, že 22-ročný Dán zostal v klube po tom, čo sa v prestupovom období hovorilo o jeho možnom odchode do nemeckého Eintrachtu Frankfurt.

„K prestupu nedošlo a je to pre nás veľká úľava, pretože Yoane Wissa si zranil koleno na reprezentačnej akcii a Will je pre nás veľmi dôležitý. Veríme v jeho talent. Má rýchlosť, čo bolo vidieť, keď nastúpil na ihrisko. Je rýchly a atletický,“ povedal Howe.

„Okrem toho pridal veľa vďaka svojmu prístupu k tréningu, lepšiemu pochopeniu a schopnosti zvládať herné situácie. To mu pomohlo a na ihrisku vyzerá ako kompletný hráč,“ dodal.

Newcastle v stredu privíta Tottenham v osemfinále Ligového pohára a Osula by mohol nastúpiť po dvojgólovom predchádzajúcom kole proti Bradfordu. Dánsky útočník zatiaľ v Premier League začal v základnej zostave len raz, väčšinou nastupuje ako náhradník za Nicka Woltemadeho.

Howe ho označil za „úžasného športovca“ a verí, že Osula dokáže udržať svoju výkonnosť dlhšie, hoci je to náročné.

