Tréner Tottenhamu oceňuje vplyv Carricka na Manchester United. Podľa kouča Franka má súper výhodu. Akú?

Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur Thomas Frank vyjadril obdiv nad štartom Michaela Carricka v pozícii dočasného trénera konkurenčného Manchestru United. Zdôraznil však, že porovnávať oba kluby je nespravodlivé vzhľadom na to, že tím z Old Trafford absentuje v pohárovej Európe.
Manchester United, ktorý momentálne figuruje na štvrtom mieste tabuľky anglickej Premier League, zaznamenal výrazné oživenie od momentu, keď minulý mesiac prevzal trénerský post Carrick. Tím vyhral všetky tri ligové zápasy vrátane tesného triumfu 3:2 na pôde lídra súťaže londýnskeho Arsenalu.
Tottenham príde na sobotňajší zápas k súperovi ako 14. tím hodnotenia. Hotspur vlani zdolali United vo finále Európskej ligy. Hoci tím postihli zranenia, zostáva v ostatných štyroch zápasoch bez prehry. Na druhej strane z posledných 15 ligových duelov Tottenham vyhral iba dva a zaostáva za United o 12 bodov.
„Je to možno dobrý kontext, že Manchester United nehrá európsku súťaž. Môžeme všetci uznať, že to prináša isté extra nároky. Sú to výzvy, ale my ich prijímame a sme s tým spokojní,“ uviedol Frank na piatkovej tlačovej konferencii pred zápasom.
„Myslím si, že nás treba posudzovať, keď budeme čeliť rovnakým výzvam. Ambícia je podávať kvalitné výkony a zvíťaziť nad Manchestrom,“ dodal dánsky tréner.
Frank zároveň pochválil Carricka za uvedenie nového „energetického náboja“ do mužstva. „Má za sebou dobrý štart. Zdá sa, že do tímu vstúpila nová energia a niektorí hráči sú v dobrej forme,“ poznamenal.
Okrem toho pripomenul hrozby, ktoré predstavujú hráči ako Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Matheus Cunha či Bruno Fernandes. Dodal tiež, že Carrick túto skupinu už posledných štyri-päť rokov skvele stmeľuje.
Frank sa musí rozhodnúť, či zaradí do zostavy kapitána Cristiana Romera po jeho nedávnom vyjadrení na sociálnych sieťach. „Kohúti“ pre zdravotné problémy nemajú k dispozícii hráčov ako Pedro Porro, Kevin Danso, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, James Maddison, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski aj Richarlison. „Djed (Spence) sa pripravuje, no jeho účasť je stále neistá,“ uzavrel Frank.
Zápas medzi Manchestrom United a Tottenhamom Hotspur predstavuje konfrontáciu dvoch odlišných klubových situácií – tím z Old Traffordu sa sústredí výlučne na ligové súťaže, zatiaľ čo Tottenham musí zvládať aj náročné európske zápasy, čo podľa Franka ovplyvňuje jeho výkonnosť v domácej lige.