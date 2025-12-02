Tréner Tottenhamu pred zápasom proti Newcastlu zdôraznil dôležitosť fanúšikov. Snaží sa zlepšiť vzťahy

Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur sa snaží zlepšiť vzťahy s fanúšikmi a pred utorkovým (2.12.) ligovým zápasom proti Newcastlu United zdôraznil, že klub je „nič bez fanúšikov“.
Pôsobenie Thomasa Franka u „kohútov“ utrpelo ranu po domácej prehre 1:2 s Fulhamom, počas ktorej brankár Guglielmo Vicario čelil piskotu fanúšikov po chybe vedúcej k víťaznému gólu súpera.
„Úplne chápem frustráciu. Ak nevyhráme, frustrácia je normálna. Sme nič bez fanúšikov. Tottenham Hotspur je nič bez našich fantastických fanúšikov. Potrebujeme sa navzájom,“ povedal Frank.
„Môj názor je, že počas zápasov potrebujeme byť spolu. Po zápase je férové pískanie, ale počas zápasu chcem vytvoriť pevnosť,“ dodal.
Kouč Frank zdôraznil, že úspech klubu závisí od vytvorenia pevnosti, čo je možné len vďaka spolupráci fanúšikov a tímu.