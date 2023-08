Top foto dňa (3. august 2023): Putin na stretnutí, Trump pred súdom, Mercury a štart rakety SpaceX

Exprezident Donald Trump pred súdom, aktivisti Greenpeace na dome premiéra Rishiho Sunaka, top 25 veriteľov – fyzických osôb v predvolebnej kampani a štart rakety SpaceX Falcon 9 či rokovanie v Kremli za účasti Vladimira Putina. Aj to vo štvrtok 3. augusta zachytili objektívy fotoaparátov.

Aktivisti zo skupiny Positive Money protestujú pred Bank of England proti zvyšovaniu úrokových sadzieb v dôsledku krízy. Bank of England má v úmysle zvýšiť úrokové sadzby už po štrnásty raz za sebou na nové 15-ročné maximum a ponechať si otvorené dvere pre ďalšie zvýšenia, aby sa snažila zmierniť neustále vysokú infláciu (3. august 2023). Foto: (Jordan Pettitt/PA via AP.