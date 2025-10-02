Kontrakt Kaprizova za 136 miliónov dolárov ukazuje finančnú stabilitu NHL a nastavuje novú realitu trhu

Klub zámorskej hokejovej NHL Minnesota Wild podpísal osemročný kontrakt s hviezdnym útočníkom Kirillom Kaprizovom v hodnote 136 miliónov dolárov, čo predstavuje priemerný ročný plat 17 miliónov dolárov.
Táto dohoda, ktorá začne platiť od sezóny 2026/2027, je najväčšou v histórii klubu a jasným signálom o finančnej stabilite NHL a raste platového stropu, ktorý sa v najbližších rokoch zvýši. Generálny manažér Minnesoty Bill Guerin označil kontrakt za najdôležitejší v histórii klubu, pričom zdôraznil, že Kaprizov je kľúčovým hráčom a jeho zotrvanie bolo prioritou.
Hráči si čoraz viac určujú svoju cenu
Kaprizov pôvodne odmietol ponuku na 128 miliónov dolárov, pretože veril, že môže získať viac, čo sa aj potvrdilo. Tento krok ilustruje novú éru hráčskej sily v NHL, kde hráči čoraz viac určujú svoju hodnotu a sú ochotní stáť si za svojimi požiadavkami.
Táto dohoda zároveň nastavuje novú realitu trhu pre neskoršiu skupinu voľných hráčov, medzi ktorých patria aj Connor McDavid, Jack Eichel, Artemi Panarin či Kyle Connor. McDavid, považovaný za najlepšieho hráča NHL, pravdepodobne nebude čakať na Kaprizovovu dohodu, ale bude riešiť svoje podmienky podľa vlastných priorít, vrátane šance na víťazstvo a tímovej konkurencieschopnosti. Analytici upozorňujú, že trh sa rýchlo mení a kontrakty ako Kaprizovov môžu ovplyvniť hodnotu ďalších hviezd.
Podľa analytika ESPN Raya Ferrara je trh veľmi dynamický a rýchlo sa mení. „Mikko Rantanen podpísal kontrakt za 12 miliónov dolárov ročne a Kaprizov má hodnotu o päť miliónov viac? To nie je možné, ale takto rýchlo sa trh posúva,“ povedal. Tento kontrakt tak predstavuje výzvu pre kluby, ktoré sa snažia zostaviť konkurencieschopné tímy v rámci rastúceho platového stropu.
Nové štandardy
Minnesota Wild urobila všetko pre to, aby si udržala svoju hviezdu. „Nikdy sme nechceli ani len uvažovať o tom, že Kirill tu nebude,“ povedal Guerin. „Všetci v organizácii tvrdo pracovali, aby sme sa dostali tam, kde sme dnes, a Kirill bol veľkou súčasťou budovania tímu. Ak by sa to nepodarilo, bolo by to devastujúce.“
Táto dohoda tak nielenže zabezpečuje budúcnosť Minnesoty Wild, ale zároveň nastavuje nový štandard v NHL, ktorý bude mať vplyv na ďalšie veľké kontrakty a celkový vývoj ligy v nasledujúcich rokoch.