Štyridsiatnik Ovečkin ešte nehrá, ale už trénuje s tímom. Bude pripravený na úvod sezóny v NHL

Hokejisti Washingtonu Capitals už majú na tréningoch aj svojho ruského kapitána.
- Aktualizované
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Alexander Ovečkin
Alexander Ovečkin v auguste v Moskve odovzdával ceny najlepším tímom na juniorskom turnaji, ktorý nesie jeho meno. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Spojené štáty americké

Alexander Ovečkin vynechal úvod prípravného kempu pred novou sezónou zámorskej NHL pre zranenie v spodnej časti tela.

Od pondelka však už ruský ostrostrelec trénuje so spoluhráčmi s plným kontaktom. Do začiatku sezóny by mal byť historický líder v počte strelených gólov v profilige plne k dispozícii svojmu tímu.

Cítim sa dobre. Samozrejme, potrebujem viac dotykov s pukom a viac času na ľade s chlapcami. Týždeň, ktorý som vynechal, ma, samozrejme, trochu zasiahol. Návrat však zvládnem v blízkom čase,“ uviedol 897-gólový Ovečkin podľa oficiálneho webu NHL.

Dobre sa hýbal

Čerstvý štyridsiatnik Ovečkin na tréningu korčuľoval na ľavom krídle s Anthonym Beauvillierom a Dylanom Stromom a bol aj súčasť prvej presilovkovej formácie.

„Vyzeralo to dobre, Odohral veľa presiloviek, ale aj nejaké útoky po lajne a podobne, takže sa dobre hýbal. Je to pozitívny krok správnym smerom. Uvidíme, ako to pôjde z herného hľadiska,“ skonštatoval tréner Spencer Carbery o Ovečkinkovi.

Je nepravdepodobné, že by Ovečkin odohral v utorok prípravný zápas proti Columbusu Blue Jackets. Stále je možné, že už bude hrať v posledných dvoch zápasoch pred začiatkom sezóny doma proti Bostonu Bruins vo štvrtok a proti Blue Jackets v sobotu.

Bude pripravený

Carbery si myslí, že Ovečkin bude dobre pripravený na úvodný zápas sezóny. Ten odohrajú Capitals v stredu 8. októbra na domácom ľade proti Bostonu Bruins.

„Alex zmeškal značnú časť kempu, ale viem, že trénoval, korčuľoval a snažil sa vo svojich 40 rokoch urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby bol pripravený na otvárací večer budúcu stredu,“ dodal tréner Washingtonu.

„Na tréningoch ma už zvykne pichnúť v kolene či niečo iné zabolieť. Väčšinou to riešim injekciou a idem ďalej. Verím, že postupom času si moje telo zvykne na plnú záťaž a ešte jednu sezónu vydrží v profihokeji,“ podotkol Ovečkin.

Viac k osobe: Alexander OvečkinSpencer Carbery
Firmy a inštitúcie: NHLWashington Capitals
Okruhy tém: Kapitán Návrat NHL 2025/2026 ruský hokejista Tréning Útočník Zranenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk