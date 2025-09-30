Štyridsiatnik Ovečkin ešte nehrá, ale už trénuje s tímom. Bude pripravený na úvod sezóny v NHL

Alexander Ovečkin vynechal úvod prípravného kempu pred novou sezónou zámorskej NHL pre zranenie v spodnej časti tela.
Od pondelka však už ruský ostrostrelec trénuje so spoluhráčmi s plným kontaktom. Do začiatku sezóny by mal byť historický líder v počte strelených gólov v profilige plne k dispozícii svojmu tímu.
„Cítim sa dobre. Samozrejme, potrebujem viac dotykov s pukom a viac času na ľade s chlapcami. Týždeň, ktorý som vynechal, ma, samozrejme, trochu zasiahol. Návrat však zvládnem v blízkom čase,“ uviedol 897-gólový Ovečkin podľa oficiálneho webu NHL.
Dobre sa hýbal
Čerstvý štyridsiatnik Ovečkin na tréningu korčuľoval na ľavom krídle s Anthonym Beauvillierom a Dylanom Stromom a bol aj súčasť prvej presilovkovej formácie.
„Vyzeralo to dobre, Odohral veľa presiloviek, ale aj nejaké útoky po lajne a podobne, takže sa dobre hýbal. Je to pozitívny krok správnym smerom. Uvidíme, ako to pôjde z herného hľadiska,“ skonštatoval tréner Spencer Carbery o Ovečkinkovi.
Je nepravdepodobné, že by Ovečkin odohral v utorok prípravný zápas proti Columbusu Blue Jackets. Stále je možné, že už bude hrať v posledných dvoch zápasoch pred začiatkom sezóny doma proti Bostonu Bruins vo štvrtok a proti Blue Jackets v sobotu.
Bude pripravený
Carbery si myslí, že Ovečkin bude dobre pripravený na úvodný zápas sezóny. Ten odohrajú Capitals v stredu 8. októbra na domácom ľade proti Bostonu Bruins.
„Alex zmeškal značnú časť kempu, ale viem, že trénoval, korčuľoval a snažil sa vo svojich 40 rokoch urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby bol pripravený na otvárací večer budúcu stredu,“ dodal tréner Washingtonu.
„Na tréningoch ma už zvykne pichnúť v kolene či niečo iné zabolieť. Väčšinou to riešim injekciou a idem ďalej. Verím, že postupom času si moje telo zvykne na plnú záťaž a ešte jednu sezónu vydrží v profihokeji,“ podotkol Ovečkin.