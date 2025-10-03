Šimon Nemec z New Jersey Devils "stretlil" jediný gól súpera - VIDEO

Mladý slovenský obranca raz asistoval a „mal prsty“ aj v góle súpera.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Šimon Nemec
Slovenský hokejista Šimon Nemec (vpravo) v drese tímu NHL New Jersey Devils. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Spojené štáty americké

Základná časť zámorskej hokejovej NHL sa nezadržateľne blíži a v kluboch profiligy figuruje viacero Slovákov. Do prípravných duelov v noci na piatok zasiahli traja a bodoval iba najmladší z nich.

Obranca Šimon Nemec z New Jersey Devils sa asistenciou podieľal na víťaznom presnom zásahu Ondřeja Paláta pri triumfe 3:1 nad New Yorkom Rangers.

Mladý slovenský bek bol „zapletený“ aj v jedinom góle súpera, keď puk sa snažil poslať do bezpečia, no napálil ho do napádajúceho Švéda Adama Edströma a ten sa odrazil za chrbát brankára Jacoba Markströma.

V hre boli aj skúsenejší slovenskí beci. Erik Černák sa podieľal na triumfe Tampy Bay Lightning 5:2 nad Floridou Panthers a Martin Fehérváry nezabránil prehre Washingtonnu Capitals 1:3 s Bostonom Bruins.

Viac k osobe: Šimon Nemec
Firmy a inštitúcie: New Jersey Devils
Okruhy tém: NHL 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk