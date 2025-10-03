Šimon Nemec z New Jersey Devils "stretlil" jediný gól súpera - VIDEO

Základná časť zámorskej hokejovej NHL sa nezadržateľne blíži a v kluboch profiligy figuruje viacero Slovákov. Do prípravných duelov v noci na piatok zasiahli traja a bodoval iba najmladší z nich.
Obranca Šimon Nemec z New Jersey Devils sa asistenciou podieľal na víťaznom presnom zásahu Ondřeja Paláta pri triumfe 3:1 nad New Yorkom Rangers.
Šimon Němec a nešťastný moment 🚨v přípravě s Rangers. 😬
Jinak měl ale dobrý 📊 stats a při zranění Kovacevice by neměl chybět v sestavě 😈.pic.twitter.com/uVPZym4cMihttps://t.co/UO3H2dLIoF
— Matěj Hejda (@matej_hejda33) October 3, 2025
Mladý slovenský bek bol „zapletený“ aj v jedinom góle súpera, keď puk sa snažil poslať do bezpečia, no napálil ho do napádajúceho Švéda Adama Edströma a ten sa odrazil za chrbát brankára Jacoba Markströma.
V hre boli aj skúsenejší slovenskí beci. Erik Černák sa podieľal na triumfe Tampy Bay Lightning 5:2 nad Floridou Panthers a Martin Fehérváry nezabránil prehre Washingtonnu Capitals 1:3 s Bostonom Bruins.