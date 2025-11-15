Najväčšia potravinová zbierka aj v tomto roku pomôže stovkám rodín v núdzi

Trnavská arcidiecézna charita sa aj tento rok zapojí do najväčšej potravinovej zbierky, ktorú od 20. do 22. novembra organizuje medzinárodná sieť supermarketov. Zamestnancov a dobrovoľníkov charity bude možné stretnúť na deviatich vybraných predajniach obchodnej siete. Verejnosť môže do zbierky prispieť darovaním trvanlivých potravín, hygienických potrieb aj finančným príspevkom pri pokladniach.
Ľudia v núdzi
Zamestnancov a dobrovoľníkov Trnavskej arcidiecéznej charity môžu ľudia stretnúť v deviatich predajniach. Dve z nich sú v Trnave, ďalšie v Hlohovci, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom, Galante, Šali, Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi.
„Počas troch dní môžu zákazníci v predajniach darovať trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Trnavská arcidiecézna charita ich následne distribuuje rodinám a jednotlivcom v núdzi,“ informovala vedúca komunikácie Trnavskej arcidiecéznej charity Darina Kukuľová Kvetanová. Minulý rok sa podľa jej slov podarilo vyzbierať vyše päť ton pomoci v hodnote približne 15 000 eur.
Najvýznamnejšia podpora
Vďaka najväčšej potravinovej zbierke dokáže Trnavská arcidiecézna charita pomáhať potravinami v náročnom čase pred Vianocami, ale aj počas prvých mesiacov nasledujúceho roka. Zbierka je tak pre organizáciu jednou z najvýznamnejších podpôr v poskytovaní potravinovej pomoci ľuďom v núdzi.
„Balíky doručujeme rodinám s nízkym príjmom, rodičom samoživiteľom, seniorom či ľuďom, ktorých život ovplyvnilo vážne ochorenie. Pre mnohých je to pomoc, ktorá rozhoduje o tom, či budú mať čo dať na stôl,“ vysvetlil Miroslav Dzurech, riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity.
Zbierku môžu ľudia podporiť dvomi spôsobmi – nákupom konkrétnych trvanlivých potravín alebo hygienických potrieb, ktoré odovzdajú dobrovoľníkom pri označenom stánku, alebo kúpením kupónu, ktorý si nechajú započítať pri pokladni. Medzi odporúčané položky patria cestoviny a ryža, strukoviny, konzervované potraviny, múka, cukor, ale aj džemy a zaváraniny.