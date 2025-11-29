Ferenčák má bližšie k progresívcom než k Hlasu, podľa Šutaja Eštoka už dávno nie je mentálnou súčasťou koalície

Poslanec Ján Ferenčák má podľa predsedu strany Hlas-SDMatúša Šutaja Eštoka bližšie k Progresívnemu Slovensku než k strane Hlas. Vyhlásil to v diskusnej relácii STVRSobotné dialógy. Ferenčák podľa neho nie je už dávno mentálnou súčasťou koalície.
„Veď pri dôležitých zákonoch, ako bola zmena ústavy alebo konsolidácia, si pán Ferenčák vyhradil právo na svoje vlastné hlasovanie,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že to, že je Ferenčák súčasťou koalície na papieri, neznamená, že v skutočnosti je jej stabilnou súčasťou, keďže si hlasuje, ako chce.
Diskusie o Ferenčákovi
Reagoval tak súčasne na Ferenčákove slová o tom, že sa nezúčastní na hlasovaniach v parlamente, kým nebude zrejmé, ako sa koalícia zachová pri jeho odvolávaní z pozície predsedu európskeho výboru. Namiesto Ferenčáka strana Hlas pre túto pozíciu navrhuje Petra Kmeca.
V súvislosti s vyjadreniami, že má Ferenčák bližšie k Progresívnemu Slovensku, poslankyňa Irena Bihariová (PS) uviedla, že doposiaľ nikdy neprebiehali v hnutí diskusie o Jánovi Ferenčákovi.
Reakcia na sociálnej sieti
„Môžem vás ubezpečiť, že nikdy doteraz neprebiehali v PS debaty ani úvahy o Ferenčákovi,“ povedala poslankyňa s tým, že ani zo strany Ferenčáka nikdy nezachytili akýkoľvek náznak v tejto súvislosti. Ak ide teda o akvizície, nikdy to podľa jej slov nebolo témou. Poslanec Ferenčák na vyjadrenia predsedu Hlasu zareagoval na sociálnej sieti.
„Keď nemáš argumenty, ako predseda strany zlyháš… a tak si vymýšľaš rozprávky o mojom „mentálnom prepojení“ na Progresívne Slovensko,“ odkázal Ferenčák Šutajovi Eštokovi. „Pravda je jednoduchá. Skutočným hodnotám a ideálom Hlasu som verný od začiatku a budem aj naďalej,“ uzavrel Ferenčák.