To fakt? Sú obavy zo zlyhania medzi 15-ročnými žiakmi na Slovensku porovnateľné s Japonskom či Kóreou

Obavy zo zlyhania sú medzi 15-ročnými žiakmi na Slovensku viac rozšírené než vo väčšine vyspelých krajín. Až osem z desiatich školákov podľa štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uviedlo, že neúspech v nich vyvoláva pochybnosti o ich talente.

To je mimoriadne vysoké číslo, porovnateľné napríklad s Japonskom či Južnou Kóreou. Stigmatizácia zlyhania je pre ázijské krajiny, ako je Japonsko a Južná Kórea, typická. Dlhodobo tu pretrvávajú kultúrne tlaky na úspech. Neúspechy sú často odmietané a vnímané ako osobné chyby.

Zdá sa, že odmietanie až výsmech z pochybenia a autoritatívna kultúra je hlboko zakorenená aj v školách na Slovensku. Inak by žiaci v dotazníkoch tak často neuvádzali pociťovanú úzkosť zo zlyhania. Napraviť to môže motivujúca a akceptujúca atmosféra v triedach, ktorá školákom umožní spraviť chybu a ukáže im, ako sa z nej poučiť.

Obavy z neúspechu a pochybnosti o talente sú dnešným obmedzením, zajtra však môžu byť ohrozením mladej generácie. Dnešní školáci budú podľa OECD vo svojom budúcom zamestnaní viac vystavení menej predvídateľným pracovným úlohám v porovnaní s dneškom.

So zapájaním umelej inteligencie do pracovných procesov bude narastať počet úloh s neistým výsledkom. Keďže úspešnosť ich riešenia nebude závislá od úsilia a odbornosti jednotlivca, neúspech bude prirodzenou súčasťou práce. Nielen školskému, ale aj funkčnému pracovnému tímu by malo záležať na odstránení stigmatizácie zlyhania.