To fakt? Nás čaká rok obnovenej reálnej kúpyschopnosti

Vysoká inflácia v ostatných dvoch rokoch znížila životnú úroveň ľudí. Mzdy nerástli tak rýchlo ako ceny, reálna mzda teda klesla. V roku 2022 o viac ako päť percent, vlani okolo dvoch percent. Rok 2024 bude konečne rokom obnovenej reálnej kúpyschopnosti.

Centrálni bankári aj analytici rezortu financií očakávajú približne štvorpercentný nárast reálnej mzdy. To je viac ako v predinflačnom období. Zlepšili sa aj očakávania analytikov vybraných komerčných bánk. Koncom tohto roka predpokladajú rast nominálnej mzdy v rozpätí od 7 do 8 a pol percenta. Po zohľadnení inflácie by to znamenalo rast reálnej mzdy v priemere o viac ako tri percenta. Vyplýva to z decembrového prieskumu centrálnej banky.

Zásadným dôvodom obnovenia kúpyschopnosti je úľava na spotrebiteľskom trhu, kde klesne inflácia. Reálna kúpyschopnosť tak bude vyššia aj pri obvyklých nominálnych prihodeniach ku mzde. Infláciu tlmí dotovanie cien energií pre domácností. Ceny potravín by už nemali gradovať. Nákladové faktory, ktoré tlačili na ich rast, odznievajú.