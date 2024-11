Tisícky ľudí vo Francúzsku protestovali proti vraždám žien a sexuálnemu násiliu, žiadali rodovú rovnosť

Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v Paríži a ďalších francúzskych mestách proti vraždám žien a sexuálnemu a sexistickému násiliu. V Paríži pochodovali veľké zástupy žien a mužov mávajúc fialovými transparentmi, ktoré odsudzovali rodovo podmienené násilie a obhajovali reprodukčné práva žien.

Organizátori protestov požadovali zvýšenie vládnych výdavkov na boj proti sexuálnemu a sexistickému násiliu a na podporu rodovej rovnosti. Zároveň vyjadrili obavy z možného zhoršenia práv žien po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách.

„Bohužiaľ, ktokoľvek môže byť páchateľom násilia. Môžu to byť naši bratia. Môžu to byť naši otcovia. Môžu to byť naši kolegovia. Môžu to byť naši šéfovia. Myslím si, že to je pre ľudí veľký šok,“ povedala predstaviteľka feministickej organizcáie „Nous Toutes“ Maëlle Noirová.