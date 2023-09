Tím Aston Martin absolvoval preteky v Singapure len s jedným monopostom

Kanadský pilot Lance Stroll sa nezúčastnil na nedeľňajšej Veľkej cene Singapuru zo seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1 pre následky tvrdej nehody, ktorú prežil v sobotňajšej kvalifikácii.

Poškodenie monopostu

Keďže žiaden jazdec nesmie štartovať v pretekoch bez účasti v kvalifikácii, tím Aston Martin nemôže nasadiť rezervného pilota Felipeho Drugovicha. V Singapure tak bude jazdiť za tento tím len Španiel Fernando Alonso.

Dvadsaťštyriročný Stroll v prvej časti kvalifikácie vo veľkej rýchlosti narazil do bariéry a rozbil svoj monopost. Vystúpil z neho sám a zdal sa byť v poriadku. Aston Martin však z dôvodu poškodenia monopostu aj zdravia pilota rozhodol o jeho neúčasti v pretekoch.

„Na mechanikov by čakalo veľa práce a Lance sa stále necíti dobre po tom veľkom náraze,“ uviedol šéf britského zoskupenia Mike Krack.

Preteky v F1 vynechal pred tromi rokmi

Stroll sa radšej sústredí na zotavenie sa do budúcotýždňovej Veľkej ceny Japonska. „Všetkým v tíme sa uľavilo, keď Lance po nehode vystúpil z monopostu. Avšak, stále pociťuje následky toho veľkého nárazu. Naša priorita je to, aby sa rýchlo a plne zotavil. Spoločne sme sa rozhodli, že vynechá tieto preteky a namiesto toho sa naplno sústredí na návrat do monokoku v Japonsku,“ doplnil Krack.

Lance Stroll naposledy vynechal preteky v F1 pred tromi rokmi, keď pre chorobu neštartoval na nemeckom Nürburgringu. Rodák z Montrealu a syn majiteľa tímu Aston Martin Lawrenca Strolla utrpel pred začiatkom aktuálnej sezóny zranenia oboch zápästí pri nehode na bicykli, no aj s problémami absolvoval všetky veľké ceny.

V F1 zaznamenal doposiaľ tri pódiové umiestnenia, jedno víťazstvo v kvalifikácii a na Veľkej cene Azerbajdžanu 2017 sa stal druhým najmladším pilotom na pódiu v histórii.