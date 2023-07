Charles Leclerc vyzval súperov aj vedenie formuly 1, aby na okruhu v belgickom Spa dbali na bezpečnosť

Monacký pilot F1 Charles Leclerc vyzval svojich súperov zo seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1, aby počas tohto súťažného víkendu v Belgicku zbytočne neriskovali a dbali najmä na bezpečnosť.

Okruh Spa-Francorchamps je totiž dosť náročný aj v suchých podmienkach, no v daždi je až nebezpečný. V ostatných rokoch si vyžiadal pár obetí na životoch pretekárov.

Naposledy zahynul tínedžer

Aj tohtoročnú Veľkú cenu Belgicka zrejme ovplyvní dážď, čo zvyšuje šancu na nehody či potenciálne zranenia pilotov. Vedenie F1 si na toto zväčša dáva pozor a v prípade slabej viditeľnosti nedovoľuje pretekárom jazdiť.

Podľa Leclerca je to správne. „Bezpečnosť musí byť prvoradá. My jazdci by sme sa nemali sťažovať, ak neodjazdíme žiadne kolá, lebo to nie je bezpečné,“ vyhlásil 25-ročný člen talianskeho tímu Scuderia Ferrari.

Práve na okruhu Spa v ardénskych lesoch zomrel v roku 2019 francúzsky pilot F2 Antoine Hubert, ktorý doplatil na neprehľadnú situáciu na trati. Bolo to len deň predtým, ako Leclerc zaznamenal v pretekoch F1 premiérové víťazstvo v seriáli.

„Bolo náročné užiť si to, keďže deň predtým sme prišli o Antoinea,“ zaspomínal si rodák z Monte Carla. V júli tohto roka zahynul v Spa holandský tínedžer Dilano van’t Hoff počas pretekov európskeho šampionátu Formula Regional.

Bezpečnosť namiesto šou

So súčasnou generáciou monopostov je náročne jazdiť v daždi. Leclerc vyzýva vedenie F1, aby uprednostnilo bezpečnosť pilotov pred snahou ponúknuť divákom „šou“ na vode.

„Mali by sa zaoberať tým, kedy je bezpečné odštartovať. Nemali by sa nechať nikým ovplyvniť. My naozaj nepreháňame, keď hovoríme, že v silnom daždi nič nevidíme. Veľa nehôd vzniká preto, lebo nevidíme, čo je pred nami. Je to veľký problém v celom motoršporte,“ dodal Monačan.