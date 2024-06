Tiché miesto: Prvý deň, prequel mega úspešnej série, vás zavedie na začiatok, keď nastalo ticho

Ak chcete prežiť, musíte zostať potichu. Úspešná post-apokalyptická hororová sága Tiché miesto sa v novej epizóde vracia k osudnému prvému dňu, keď na našu planétu dorazili agresívne netvory. Počiatočný šok a chaos zažijete spolu s obyvateľmi New Yorku, mesta, ktoré nestíchne ani na chvíľu. Sci – fi horor prichádza iba do kín 27. júna.

Sam (držiteľka Oscara® Lupita Nyong’o) sa vybrala do New Yorku na jednodňový výlet. Vsadila však na nesprávny deň – deň, keď prileteli. Mimozemšťania podobní obrovskému hmyzu okamžite dali ľuďom najavo, že je len otázkou času, kedy prestanú byť pánmi tvorstva. Tí, ktorým sa podarilo prežiť prvú vlnu útokov, zistili, že jedinou ochranou pred votrelcami je zachovať úplné ticho. Z New Yorku sa stane obrovská pasca, z ktorej sa každý snaží čo najrýchlejšie a najtichšie uniknúť. Sam sa v chaose spojí s Ericom (Joseph Quinn), cudzincom, na ktorého náhodne narazí. V snahe o záchranu holého života sa vydajú na cestu von z najhlučnejšieho miesta na zemi. Vo dvojici je to zdanlivo jednoduchšie, avšak hrozí, že vám unikne nejaké slovo, do niečoho narazíte, niečím zarachotíte… A oni čakajú.

Foto: CinemArt

„Keď ste rodina, prirodzene sa snažíte držať spolu a zostať spolu,” hovorí hviezda filmu Lupita Nyong’o o hrdinoch predchádzajúcich dvoch dielov, o rodine Abbottovcov, ktorá sa snaží prežiť na odľahlej farme. „V tomto filme je to presne naopak. Máme tu sólistov, ktorých spojila globálna katastrofa. Ako budú medzi sebou komunikovať, keď sa nedokážu dohovoriť ani tým najjednoduchším spôsobom? Aký plán prežitia vymyslia?” kladie otázky, na ktoré odpovie až film.

Pozrite si trailer tu:

Aj za tretím pokračovaním stojí John Krasinski, ktorý po napísaní a režírovaní prvých dvoch filmov začal písať práve tento tretí. Načrtol však iba základnú líniu filmu a stal sa jeho koproducentom. Scenár napokon napísal a zároveň režisérom bol Michael Sarnovski. Chvíľu to trvalo, ale nakrúcať sa začalo začiatkom minulého roka a aktuálne film prichádza konečne do kín. Očakávania sú veľké, Tiché miesto totiž v celosvetových pokladniciach zarobil svojimi prvými dvoma časťami viac ako 638 miliónov dolárov. Zaujímavosťou pritom je, že prvá a druhá časť boli takmer rovnako úspešné. Prvá zarobila celosvetovo 340,9 milióna a druhá 297,3 milióna.

Foto: CinemArt

Tiché miesto: Prvý deň sa pritom tematicky odohráva pred prvými dvoma filmami. Obe sa odohrávali po invázii mimozemšťanov v čase, keď boli pravidlá mlčania pevne stanovené. Tiché miesto: Prvý deň nám ukazuje moment, keď na Zemi zavládlo ticho a zavládol nový status quo, v ktorom ľudstvo kleslo na dno potravinového reťazca. Jedinečný vo svojom žánri a veľmi očakávaný – taký je sci-fi horor, ktorý nás prinúti zamyslieť sa nad nami, nad ľudstvom.

Horor Tiché miesto: Prvý deň prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 27. júna.

