Tenisoví dopingoví hriešnici. Zakázaným látkam sa nevyhli ani svetové jednotky - FOTO, VIDEO

Svetová jednotka z Talianska Jannik Sinner a aktuálna svetová dvojka, no päťnásobná grandslamová víťazka Iga Swiateková, sa nevyhli počas roka 2024 dopingovým kauzám.

Bizarné bolo v ich prípadoch to, že sa o svojom prehrešku dozvedeli s oneskorením, čo vyvolalo množstvo nepríjemných reakcií.

Zďaleka však nie sú jediní, ktorí sa v „bielom športe“ potýkali s podobnými záležitosťami. Patria tam tiež Simona Halepová, Mária Šarapovová či Andre Agassi.

Jannik Sinner

Talian mal v marci 2024 dva pozitívne testy na anabolický steroid klostebol, no Medzinárodnú agentúru pre integritu tenisu (ITIA) presvedčil o tom, že neniesol vinu na porušení antidopingových pravidiel. A nedostal za to trest. To sa však stretlo s veľkou vlnou kritiky zo strany súčasných aj bývalých hráčov.

Po pozitívnom teste mal mať dvojnásobný grandslamový víťaz automaticky zastavenú činnosť, proti čomu sa Sinner úspešne odvolal.

Nález vysvetlil tým, že sa látka do jeho tela dostala prostredníctvom pravidelnej masáže, ktorú mu aplikoval člen jeho tímu.

Ten mal reznú ranu na koži a ošetroval si ju sprejom s obsahom klostebolu. Došlo tým k takzvanej nevedomej transdermálnej kontaminácii. Toto vysvetlenie ITIA akceptovala.

Taliansky tenista Jannik Sinner s trofejou pre víťaza turnaja ATP Finals 2024 v Turíne. Foto: SITA/AP

Po afére a vynesení verdiktu sa tenista rozhodol prepustiť zo svojho realizačného tímu kondičného trénera aj fyzioterapeuta.

Sinner po náleze zakázanej látky v jeho tele prišiel o 400 bodov a 325-tisíc dolárov (približne 311 720 eur) za turnaj v americkom Indian Wells.

Iga Swiateková

Poľská tenistka prijala dištanc na jeden mesiac za to, že v auguste 2024 v jej tele odhalili zakázaný trimetazidín.

ITIA informovala, že akceptovala vysvetlenie 23-ročnej Swiatekovej, ktorá argumentovala tvrdením, že látka sa do jej tela dostala kontamináciou melatonínu, ktorý užívala na problémy so spánkom a pásmovou chorobou.

„Pri určení zdroja trimetazidínu sa ukázalo, že išlo o veľmi nezvyčajný prípad kontaminovaného produktu,“ uviedla generálna riaditeľka ITIA Karen Moorhouse.

„Ide o najnáročnejšiu skúsenosť v mojom doterajšom živote. Veľa ma to naučilo,“ uviedla Swiateková vo videu na sociálnych sieťach. Dodala tiež, že situácia ju takmer „zlomila“ a prežila mnoho bezsenných nocí.

Prezradila, že výsledok testu ju šokoval, keďže látku trimetazidín vôbec nepoznala. Swiateková formálne priznala porušenie antidopingových pravidiel a prijala svoj trest.

Poľská tenistka Iga Swiateková sa raduje z víťazstva vo finále dvojhry žien na Roland Garros 2024 v Paríži. Foto: SITA/AP

Predbežne mala pozastavenú činnosť od 22. septembra do 4. októbra, keď vynechala tri turnaje v Ázii. Do súťažného diania sa už medzičasom vrátila.

Poľka tiež musí vrátiť sumu necelých 160-tisíc dolárov (v prepočte 153 462 eur), ktoré získala za účinkovanie na augustovom turnaji v americkom Cincinnati.

Andre Agassi

Bývalá svetová jednotka mala v roku 1997 pozitívny dopingový test na užívanie metamfetamínu. Po vyšetrovaní dostal trojmesačný dištanc. Trest však nebol oficiálne vynesený. Američan totiž pozitívny výsledok zviedol na alkoholický nápoj s prímesou, píše web flashscore.sk.

Prípad sa znovu otvoril v roku 2009 po vydaní jeho autobiografie. Priznal v nej, že klamal o príčine svojho pozitívneho výsledku dopingového testu.

Agassi odhalil, že sa stal závislým na metamfetamíne v priebehu roka 1997, keď čelil osobným aj profesijným problémom a s drogou ho zoznámil jeho asistent.

K žiadnemu dodatočnému trestu však už neprišlo. Agassi ukončil kariéru v roku 2006 po US Open, kde dokráčal do 3. kola.

Na snímke Andre Agassi. Foto: SITA/AP

Martina Hingisová

Košická rodáčka rozdelila svoju kariéru na dve časti. Tá prvá skončila v roku 2007, keď mala košická rodáčka pozitívny test na benzoylekgonín, látku často spájanú s užívaním kokaínu.

Tenistka reprezentujúca Švajčiarsko sa pokúsila odvolať proti rozhodnutiu Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) vymazať ju zo svetového rebríčka a zakázať jej od októbra 2007 na dva roky činnosť. To sa však zamietlo.

Bývalá svetová jednotka Hingisová naďalej hlásala svoju nevinu a popierala, že by niekedy užila kokaín. Prípad nabral obrátky, keď súkromný test jej vzorky ukázal negatívny výsledok.

V tenisovom dôchodku zostala až do roku 2013, keď sa vrátila a získala desať titulov v ženskej a zmiešanej štvorhre. Stala sa aj deblovou svetovou jednotkou, pripomenul spomínaný web.

Švajčiarska tenistka Martina Hingisová. Foto: SITA/AP

Maria Šarapovová

Azda najznámejším dopingovým prípadom v histórii tenisu je kauza známej Rusky. Na Australian Open 2016 mala pozitívny test na meldónium a potom zvolala tlačovú konferenciu, na ktorej priznala, že urobila „obrovskú chybu“.

Meldonium, liek na srdce, ktorý užívala desať rokov, bol na začiatku roka 2016 pridaný na zoznam zakázaných látok. Šarapovová tvrdila, že si zabudla nový zoznam skontrolovať.

Následne dostala zákaz činnosti na dva roky, a to spätne od svojho pozitívneho testu. Po odvolaní sa zákaz skrátil na 15 mesiacov, priblížilo Flashscore.

Päťnásobná grandslamová šampiónka sa ešte vrátila na kurty, no pamätné výsledky už nedokázala zopakovať.

Simona Halepová

Rumunku dočasne súťažne pozastavili v októbri 2022 po pozitívnom teste na zakázanú látku roxadustat – liek proti anémii, ktorý stimuluje tvorbu červených krviniek v tele.

Rumunská tenistka Simona Halepová s víťaznou trofejou po finálovom zápase na Wimbledone, v ktorom hladko zdolala Američanku Serenu Williamsovú. Londýn, 13. júl 2019. Foto: SITA/AP.

Halepová neskôr dostala tvrdší zákaz činnosti na štyri roky, ale toto obdobie bolo skrátené na deväť mesiacov po odvolaní na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Rumunská tenisová univerzálka vždy tvrdila, že je nevinná a že nechtiac užila kontaminovaný doplnok stravy.

Momentálne patrí k najhlasnejším kritikom rozhodnutia ITIA v prípadoch Sinnera a Swiatekovej. Bývalá svetová jednotka rok a pol nemohla hrať a až potom sa zistilo, že jej vysvetlenie je tiež vierohodné.

Je ich oveľa viac

Zakázaným látkam sa počas kariéry nevyhli ani známe mená. Ide napríklad o Marina Čiliča, Richarda Gasqueta, Viktora Troického, Dana Evansa, Matsa Wilandera, Johna McEnroea či Maxa Purcella.

U žien to boli napríklad Nikola Bartůňková, Alizé Cornetová, Sara Erraniová, Beatriz Haddad Maiová či Barbora Záhlavová-Strýcová.

Nevyhli sa mu ani Slováci, a síce Karol Beck a Andrej Martin.