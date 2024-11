Sinner prehovoril o pozitívnom dopingovom teste: Mal som zatmenie

Taliansky tenista Jannik Sinner je istá koncoročná svetová mužská jednotka a zrejme najväčší favorit na zisk titulu na aktuálnom výberovom turnaji ATP Finals v Turíne.

Isté je však aj to, že nad sympatickým 23-ročným chlapíkom z Južného Tirolska stále visí tieň dopingového podozrenia, hoci oficiálne ho príslušné autority už dávno očistili.

Keď zazvonil telefón

Stalo sa to ešte v marci na prestížnom turnaji v americkom Indian Wells, ale nikto vrátane Sinnera o tom nevedel až do začiatku ďalšieho podujatia kategórie Masters 1000 v Monte Carle.

Vtedy talianskemu šampiónovi Australian Open zazvonil telefón a jeho manažér Alex Vittur mu povedal: „Si pozitívny!“

Tenista to spočiatku vôbec nepochopil a myslel si, že manažér len skonštatoval to, čo všetci vedia, a síce že býva zväčša pozitívne naladený.

„Stále myslím pozitívne,“ odpovedal pobavený Sinner, ale pri ďalšej replike jeho manažéra mu zamrzla dobrá nálada: „Si pozitívny, ale na doping.“

Mal zatmenie

Sinner po dlhšom čase k tejto téme pre magazín Esquire povedal: „Mal som úplné zatmenie. Došli mi slová, z mojich úst nevyšlo ani jedno. Snažil som sa narýchlo spomenúť si na niečo, čo k tomu mohlo viesť, ale na nič som neprišiel. Nechcel som tej správe veriť a cítil som sa stratený,“ cituje Sinnera web iDnes.cz.

Neskôr si však Talian „záhadne“ spomenul a pri vyšetrovaní kauzy ponúkol verziu o spreji, ktorý sa mu dostal do kože prostredníctvom rúk človeka, ktorý ho pravidelne masíroval.

Bol to jeho fyzioterapeut Giacomo Naldi, ktorého neskôr prepustil. Použitý sprej mal obsahovať zakázaný anabolický steroid klostebol.

Nevinný, ale zdrvený

„Toto vysvetlenie je vierohodné, Sinner je nevinný,“ vyhlásili zástupcovia Medzinárodnej agentúre pre tenisovú integritu (ITIA).

Sinner na to po niekoľkých mesiacov reagoval takto:„Nikomu neželám, aby si prešiel tým, čím som si ja prešiel. Nemohol som o tom oficiálne hovoriť, ale trápilo ma to. Ľudia, ktorí ma poznajú, si všimli, že niečo so mnou nie je v poriadku. Kládol som si otázky: ‚Ako sa na mňa budú pozerať kamaráti a najmä súperi? Čo si o mne pomyslia?‘“

Halepová a Bartůňková nemohli hrať

Fakt je, že prípad Sinner sa výrazne odlišoval od podobných prípadov iných tenisov, ktorí boli za svoje (ne)vedomé činy potrestaní. Bývalá svetová jednotka Simona Halepová rok a pol nemohla hrať a až potom sa zistilo, že jej vysvetlenie je tiež vierohodné.

„Mladá Češka Nikola Bartůňková nesmela šesť mesiacov hrať ani trénovať a tá by asi namietala proti tomu, ako bolestivo to zasiahlo Sinnera. Ten prišiel iba o body a finančnú odmenu z turnaja v Indian Wells. Pokojne pokračoval v súťažiach a nakoniec vrátane exhibícií v tomto roku odohral 80 zápasov, získal sedem turnajových titulov, z toho dva grandslamové,“ napísal iDnes.cz.

Mladú Češku očistili

Čo sa týka 18-ročnej Bartůňkovej, aktuálne sa už môže vrátiť k tenisu po odpykaní si šesťmesačného dištancu. Finalistka juniorskej dvojhry dievčat z vlaňajška bola pozitívna ešte vo februári na turnaji ITF v Trnave a o mesiac neskôr aj v slovinskom Maribore.

Svoju vinu zakaždým odmietla. ITIA napokon prijala vysvetlenie, že zakázaná látka trimetazidín sa do jej tela dostala z kontaminovaného výživového doplnku obsahujúceho pestrec mariánsky. Trvalo to však takmer pol roka.