Je Jannik Sinner naozaj dopingovým hriešnikom? Do prípadu vstúpila WADA a žiada preňho aspoň ročný dištanc

Aktuálna mužská svetová tenisová jednotka stále nemá úplne za sebou dopingovú aféru.

Talian Jannik Sinner mal v marci dva pozitívne testy na anabolický steroid klostebol, no Medzinárodnú agentúru pre integritu tenisu (ITIA) presvedčil o tom, že neniesol vinu na porušení antidopingových pravidiel. A nedostal za to trest.

WADA sa obrátila na CAS

To sa však stretlo s veľkou vlnou kritiky zo strany súčasných aj bývalých hráčov. A do hry teraz vstúpila aj Svetová antidopingová agentúra (WADA), ktorá sa odvolala voči takému verdiktu a pre 23-ročného víťaza US Open žiada dištanc na rok až dva.

Antidopingová agentúra sa s podnetom obrátila na Športový arbitrážny súd (CAS) so sídlom vo švajčiarskom Lausanne.

„WADA zastáva názor, že verdikt ‚bez zavinenia alebo nedbanlivosti‘ nebol podľa platných pravidiel. WADA žiada o udelenie zákazu činnosti od jedného do dvoch rokov. WADA nepožaduje anuláciu akýchkoľvek výsledkov, okrem tých, ktoré už nariadil súd prvého stupňa,“ uviedla WADA prostredníctvom tlačového vyhlásenia.

Sinner počas turnaja ATP Masters v americkom Indian Wells odovzdal 10. a 18. marca dve vzorky, ktoré obsahovali nízke hodnoty metabolitu klostebolu, ktorý figuruje na zozname zakázaných látok.

Úspešné odvolanie

Po pozitívnom teste mal mať tohtoročný víťaz Australian Open automaticky zastavenú činnosť, proti čomu sa však úspešne odvolal.

Nález Talian vysvetlil tým, že sa látka do jeho tela dostala prostredníctvom pravidelnej masáže, ktorú mu aplikoval člen jeho tímu. Ten mal reznú ranu na koži a ošetroval si ju sprejom s obsahom klostebolu. Došlo tým k takzvanej nevedomej transdermálnej kontaminácii. A toto vysvetlenie ITIA akceptovala.

Po afére a vynesení verdiktu sa tenista rozhodol prepustiť zo svojho realizačného tímu kondičného trénera aj fyzioterapeuta.

Jannik Sinner po náleze zakázanej látky v jeho tele prišiel o 400 bodov a financie (325-tisíc USD) za turnaj v americkom Indian Wells.

Sinner je veľmi sklamaný

„Ak mám byť úprimný, som veľmi sklamaný a tiež prekvapený, že prišiel tento podnet, keďže som mal tri výsluchy. Všetky vyšli pozitívne v môj prospech,“ uviedol Sinner v sobotu po triumfe nad Rusom Romanom Safiullinom na turnaji ATP v čínskom Pekingu a dodal: „Nečakal som to. Dozvedel som sa pred pár dňami, že k takému podnetu príde. Ale že to bude tak skoro, to ma zaskočilo. Stále sa bavíme o tom istom dookola. Možno sa len chcú uistiť, že všetko prebehlo správne. Ale prekvapilo ma to. „

Agentúra AP uviedla, že podnet WADA na CAS pravdepodobne nedospeje k verdiktu pred začiatkom nasledujúcej sezóny, ktorej štart je naplánovaný na január v Austrálii.