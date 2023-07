Tatarove výkony v play-off ho podľa experta môžu odsúdiť na pôsobenie v slabšom tíme

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si stále nenašiel zamestnávateľa na budúcu sezónu. Od 1. júla je neobmedzený voľný hráč po tom, ako mu vypršala platnosť zmluvy s klubom New Jersey Devils zo zámorskej NHL. Podľa experta Iana Kennedyho z magazínu The Hockey News sa 32-ročný krídelník možno už nedostane do klubu, ktorý má šancu zabojovať o zisk Stanleyho pohára.

Neúspechy v play-off

„Je to 20-gólový strelec, ktorý by určite prijal aj nižší plat. Jeho hra však má dve tváre. Počas celej kariéry bol skoro stále zdravý a pravidelne bodoval v základnej časti aj na majstrovstvách sveta, no v play-off sa vždy vyparil.“

„Na základe tejto polarity sa možno bude musieť uspokojiť s ponukou od klubu v prestavbe, ktorý potrebuje skúseného hráča ako pomoc pre svojich mladíkov,“ myslí si Kennedy.

Pokles výkonnosti

Tatar zarábal v ostatných dvoch sezónach 4,5 milióna dolárov ročne, no toľko už zrejme nedostane. Od začiatku ročníka 2018/2019 zaznamenal v priemere 21 gólov a 52 bodov v základnej časti, no v play-off za ten čas nazbieral dokopy len štyri body v 27 zápasoch.

Pokles výkonnosti vo vyraďovacích bojoch u neho nastal nielen v New Jersey, ale aj v jeho predošlých pôsobiskách Montreal Canadiens a Vegas Golden Knights.