Tomáš Tatar našiel radosť z hokeja aj novú rolu. Pôsobenie vo Švajčiarsku si pochvaľuje

Hokejista Tomáš Tatar pred sezónou 2025/2026 definitívne uzavrel jednu veľkú kapitolu svojej kariéry. Po štrnástich rokoch v zámorí vymenil NHL za európske klziská a rozhodol sa pokračovať v kariére vo švajčiarskom Zugu. Skúsený útočník má za sebou 927 zápasov v NHL, v ktorých nazbieral 496 bodov, a dvakrát si zahral aj vo finále Stanleyho pohára.
Po presune do Švajčiarska sa Tatar rýchlo stal pevnou súčasťou mužstva a priznal, že ide o rozhodnutie, ktoré mu dáva zmysel po športovej aj osobnej stránke. Švajčiarsku ligu považuje za jednu z najnáročnejších v Európe. „Je to korčuliarsky veľmi náročná súťaž. Legionári sú väčšinou bývalí hráči z NHL, alebo sú to najlepší hokejisti, ktorí pôsobia v Európe. Neprekvapuje ma, že do Švajčiarska idú tí najlepší,“ opísal kvalitu ligy v rozhovore pre Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).
Môže čítať súperov
Podľa Tatara zohráva významnú úlohu aj zázemie, aké liga hráčom ponúka. „Je to finančne veľmi zaujímavá liga. Je v nej dobré zázemie a krátke vzdialenosti na cestovanie. Hráč má k dispozícii všetko. Život vo Švajčiarsku je úžasný,“ dodal slovenský reprezentant.
Rozhodovanie o sťahovaní do Európy bolo podľa jeho slov veľmi náročné. „Začalo sa už vo februári, keď som mal prvý kontakt s Zugom. Pri zvažovaní som bral do úvahy rodinu, podmienky, situáciu, v ktorej som sa nachádzal,“ vysvetľuje. Kľúčovým faktorom bola aj jeho pozícia v NHL, kde cítil, že jeho úloha sa postupne vytráca. „V NHL už to nebolo ono. Chcem, aby ma hokej stále bavil. Bol som zvyknutý na určité úlohy. Nenapĺňalo ma zostať v NHL len z dôvodu, aby som bol v nej,“ priznal otvorene.
Zaujímavosťou jeho pôsobenia v Zugu je zmena postu. Kým v NHL dlhé roky nastupoval najmä na krídle, vo Švajčiarsku hráva prevažne na pozícii centra. Podľa Tatara ide o návrat ku koreňom. „Štýlu mojej hry, pri ktorom sa snažím čítať súperov a mať puk na hokejke, post centra vyhovuje. Keď mi to v Zugu navrhli, dávalo mi to zmysel. Vyrastal som ako center a som typ hráča, ktorý chce hru tvoriť.“
Obavy z vhadzovaní
Zmena však nebola bez pochybností. „Samozrejme, na začiatku som si nebol istý a netušil som, ako to dopadne. Presvedčili ma, že pre tím by to bolo osožné, tak som to skúsil,“ hovorí Tatar, ktorý si postupne na novú rolu zvykol. Aj keď priznáva obavy z vhadzovaní, adaptácia prebehla úspešne. „Mal som obavu z vhadzovaní, ale držím sa v nich v štandarde,“ dodáva. Vzhľadom na pravidlo o obmedzenom počte legionárov sa jeho post v zostave občas mení, no väčšinu zápasov odohral v strede útoku.
„Tým, že v lige môže hrať len šesť cudzincov, tak sa moja pozícia mení. Raz hrám centra, raz krídlo, ale väčšinu stretnutí som odohral v strede útoku,“ zakončil Tatar, ktorý si po rokoch v zámorí zjavne opäť užíva hokej.