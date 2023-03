Taraba: Vláda si zo Slovenska urobila progresívno-liberálne laboratórium a presadzuje agendu, ktorá nikoho nezaujíma

Liberálna vláda ohrozuje Slovensko, pretože presadzuje agendu, ktorá tu nikoho nezaujíma, napr. aj v oblasti útokov na tradičnú rodinu.

Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní. Dodal, že strana Sloboda a Solidarita si zo školstva urobila ideologický nástroj.

Progresívno-liberálne laboratórium

„Namiesto toho, aby sme sa rozprávali o posilňovaní predmetov, ako je matematika a fyzika, exminister školstva Branislav Gröhling navrhol reformu školstva, kde chce zrušiť ročníky a predmety, chce urobiť nejaké cykly. Zo Slovenska si urobili progresívno-liberálne laboratórium, ktorého výsledkom má byť niečo, čo Slováci nechcú,“ myslí si Taraba.

Muž je muž a žena je žena

Zároveň tvrdí, že Slováci chcú žiť v štáte, v ktorom je jasne zadefinované, že muž je muž a žena je žena, a dodal, že proti „pseudoagende“ je potrebné sa postaviť.

„Keď niekto tvrdí, že žena so ženskými pohlavnými orgánmi sa cíti byť mužom, a štát sa musí tváriť, že to je muž, je to polarizujúce a nie je to normálne. Nevidím žiaden dôvod, prečo by sme túto formu pseudokultúry mali my inštitucionalizovať,“ tvrdí poslanec.

Prijatie novely zákona o rodnom čísle

Dodal, že je potrebné prijať novelu zákona o rodnom čísle, ktorá zakáže meniť identitu. Tým sa bude rešpektovať len jedna identita, a to tá, ktorú človek získa pri narodení.

„Prečo by moja alebo kohokoľvek dcéra musela znášať, že na ženské toalety chodí niekto, kto formálne a logicky je muž a sa tvári, že je žena. A štát na toto dá pečiatku. Samozrejme, že to nie je normálne. A na druhej strane, prečo by ženy mali súťažiť s mužom v športoch, keď sa on nazve ženou?“ pýta sa Taraba.