Novela o rodnom čísle je nehanebné hazardovanie so životmi transrodových ľudí, tvrdia LGBTIQ organizácie

Transrodoví ľudia protestujú proti novele zákona o rodnom čísle. Prax, ktorú by udávala novela zákona, by bola v priamom rozpore so štandardmi medicínskej tranzície, ale aj s rozhodnutiami ESĽP a usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie.

Uvádzajú to v spoločnom stanovisku Občianske združenie Saplinq a poradenské centru Prizma Košice, ktoré sa špecializujú na dostupnosť práv transrodových ľudí. Poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania novelu zákona o rodnom čísle.

Novela je výsledkom útokov

„Posunutie novely zákona o rodnom čísle do druhého čítania je výsledkom neustálych útokov zo strany politickej reprezentácie, ktorá životy transrodových ľudí nepozná, v téme sa neorientuje a šíri o transrodových ľuďoch dezinformácie a lživé kampane,“ uviedla komunitná pracovníčka v poradenskom centre Prizma a odborníčka v oblasti práv transrodových ľudí v Saplinq Zara Kromková.

Ak parlament novelu zákona o rodnom čísle schváli, Slovensko podľa nej veľmi prefíkaným a podlým spôsobom de facto zakáže právnu tranzíciu a odkloní sa tak nielen od vedeckého poznania, jednotného postupu krajín EÚ (s výnimkou Maďarska), judikatúry ESĽP, ale aj od dodržiavania základného ústavného práva na súkromie.

Koalícia zlyháva v ochrane menšín

Trans ľuďom sa na jednej strane schválením štandardov na ministerstve zdravotníctva umožňuje medicínska tranzícia, čím budú spoločnosťou vnímaní tak, ako sa identifikujú, ale znemožní sa im právna tranzícia – ich doklady budú v rozpore s tým, ako vyzerajú. Muži budú mať ženské doklady a ženy mužské.

Komunita transrodových ľudí na Slovensku trpí množstvom problémov a schválením tohto zákona sa vystaví ešte väčšej miere ohrozenia, diskriminačnému zaobchádzaniu na trhu práce, v školách a vo verejnom priestore.

„Ostro odsudzujeme nehanebné hazardovanie so životmi transrodových ľudí zo strany poslankýň Andrejuvovej, Záborskej a poslanca Lukáča. Je neprijateľné, že za ich novelu hlasovala väčšina vládnej koalície, ktorá deklaruje, že je demokratická, avšak v ochrane menšín zlyháva a cielene útočí na dôstojnosť a ľudské práva transrodových ľudí,“ konštatuje Kromková.

Extrémny dopad

Novela zákona o rodnom čísle, ktorá de facto zakáže právnu tranzíciu, bude mať podľa nej extrémny dopad na transrodových ľudí. Znemožní im viesť plnohodnotný a kvalitný život a dopady na duševnú zdravie budú katastrofálne.

Medicínska aj právna tranzícia sú pre transrodových ľudí životne dôležité. Poslanci a poslankyne schválením tejto novely budú podľa Kromkovej priamo zodpovední za zničené životy mnohých konkrétnych občanov a občianok Slovenskej republiky, ich rodičov a rodín.