Taraba chce mobilizovať voličstvo do eurovolieb. Bude apelovať na to, aby voliči volili národné sily

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) chce mobilizovať voličstvo do eurovolieb. Ako uviedol v relácii V politike televízie TA3, chce apelovať na to, aby voliči volili do Európskeho parlamentu (EP) národné sily.

„Idem robiť vyslovene kampaň,“ vyjadril sa jeden z kandidátov Slovenskej národnej strany (SNS) do EP. Nepoprel, že jeho prioritou je dokončiť veci doma na Slovensku. Rovnako uviedol, že SNS prijme kolektívne rozhodnutie, kto do europarlamentu pôjde. On sám sa tomuto rozhodnutiu plánuje podrobiť.

Poslanec parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko Martin Dubéci sa vyjadril, že progresívci postavili do eurovolieb silnú kandidátku. Zdôraznil, že ak budú ich kandidáti zvolení, svojich mandátov v EP sa ujmú.