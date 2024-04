Ľudovít Ódor by získal v eurovoľbách najviac hlasov, v prvej päťke sú ešte traja smeráci a Uhrík

Najviac hlasov v eurovoľbách by získal Ľudovít Ódor, ktorý je lídrom kandidátky Progresívneho Slovenska. Za ním nasleduje s pomerne veľkým odstupom Monika Beňová (Smer-SD), Ľuboš Blaha (Smer-SD), Milan Uhrík (Republika) a Erik Kaliňák (Smer-SD).

Prieskum Agentúry SCIO

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý zrealizovala Agentúra SCIO v spolupráci so spoločnosťou MafraResearch na vzorke 1000 respondentov formou telefonického dopytovania od 25. marca do 2. apríla.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že na tohtoročných eurovoľbách sa plánuje zúčastniť len okolo 30 percent voličov. Spolu 48 percent voličov, ktorí sa plánovali zúčastniť na prezidentských voľbách, zvažuje, že sa na voľbách do Európskeho parlamentu vôbec nezúčastní. Doposiaľ najvyššia účasť v eurovoľbách na Slovensku bola v roku 2019, a to 22,74 percenta.

Čo je dôvodom vyššej účasti?

„Už štvrtýkrát po sebe sme si zabezpečili posledné miesto v celej EÚ a je pravdepodobné, že rovnaká hanba nás čaká aj 8. júna 2024. Pomyselných 30 percent by síce bolo slovenským rekordom, i tak toto číslo patrí k najnižším v celej Európe”, povedal hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.

Podľa Klusa je pravdepodobná vyššia účasť spôsobená tým, že medzi kandidátmi sú dvaja bývalí premiéri, verejne známe osobnosti, ale aj predseda, respektíve čestný predseda parlamentných politických strán. Ďalšie kvantitatívne aj kvalitatívne prieskumy plánuje agentúra na túto tému realizovať v máji a v júni.