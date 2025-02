Tajné služby nezdieľajú Trumpov názor, Putin nechce skutočný mier na Ukrajine

Ruský vodca Vladimir Putin sa nevzdal svojho cieľa prevziať úplnú kontrolu nad Ukrajinou. Referuje o tom web NBC News s odvolaním sa na americkú spravodajskú službu a jej blízkych spojencov. Jej hodnotenie je v rozpore s tvrdením amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý verí tomu, že Putin naozaj chce mier.

Reportéri NBC News hovorili so štyrmi predstaviteľmi západných spravodajských služieb a dvoma predstaviteľmi amerického Kongresu. Všetkých šesť zdrojov NBC News naznačilo, že podľa aktuálnych spravodajských poznatkov Putin naďalej verí, že si dokáže poradiť s Ukrajinou a Európou, aby sa nakoniec zmocnil celého ukrajinského územia.

Putin si myslí, že vyhráva

Zdroj z Kongresu uviedol, že USA nevidia žiadne náznaky, „že by Putin práve teraz mal záujem o skutočnú mierovú dohodu“. Západný spravodajský zdroj poznamenal, že Putin si napriek ťažkým ruským stratám na bojisku „myslí, že vyhráva“. Zdroje sa zhodujú v tom, že ruský diktátor by mohol súhlasiť s „prímerím“ na Ukrajine, pretože by to poskytlo čas na obnovu jeho ozbrojených síl.

Sú zároveň skeptickí, pokiaľ ide o Putinovu ochotu dosiahnuť skutočný mier, ale domnievajú sa, že by mohol použiť „mierové rozhovory“ na odhadnutie možných ústupkov a pokúsiť sa znovu vstúpiť na medzinárodnú scénu. Zdroje NBC News si tiež myslia, že Putin neplánuje stiahnuť ruské jednotky z Ukrajiny alebo premiestniť akékoľvek sily či vybavenie preč zo západného Ruska.