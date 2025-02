Neuverte Putinovi, vraví Zelenskyj. Macron varuje pred mierom, ktorý sa bude rovnať kapitulácii - FOTO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok varoval, aby svet nedôveroval tvrdeniam ruského vodcu Vladimira Putina, že chce mier. Udialo sa tak deň po telefonáte amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinom, počas ktorého sa títo politici dohodli na okamžitom začatí rokovaní o Ukrajine.

V príspevku na sociálnych sieťach po telefonáte s poľským premiérom Donaldom Tuskom Zelenskyj uviedol, že „varoval svetových lídrov pred dôverou voči Putinovým vyhláseniam o pripravenosti ukončiť vojnu“.

Ukrajinský kolaps nepovedie k mieru

Samotný Tusk vyhlásil, že Ukrajina a jej spojenci musia byť „úplne jednotní“ v mierových rozhovoroch o osude vojnou zničenej krajiny. „Ukrajina, Európa a USA musia byť plne zjednotené a zapojiť sa do mierových rozhovorov,“ povedal Tusk.

Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok povedal, že vynútenie si dohody o ukončení vojny s Ruskom na Ukrajine nepovedie k trvalému mieru. Vojna na Ukrajine „musí skončiť čo najrýchlejšie“, povedal Scholz, no dodal, že „ruské víťazstvo ani ukrajinský kolaps nepovedie k mieru, práve naopak“.

Samit s vodcami Číny a Ruska

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre The Financial Times zverejnenom v piatok varoval pred mierom na Ukrajine, ktorý by sa rovnal „kapitulácii“. „Mier, ktorý je kapituláciou“ by bola „zlá správa pre všetkých“, povedal Macron. Podotkol, že bude na Ukrajine, aby diskutovala o otázkach územia a suverenity, ale dodal, že Európa musí zohrávať úlohu v regionálnej bezpečnosti.

Americký prezident vo štvrtok vyhlásil, že chce zorganizovať aj samit s vodcami Číny a Ruska Si Ťin-pchingom a Putinom. Podľa Trumpa to bude vhodné vtedy, keď sa „veci upokoja“. Šéf Bieleho domu zároveň povedal, že na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii sa stretnú poprední predstavitelia z Moskvy, Kyjeva a Washingtonu. Kancelária ukrajinského prezidenta však uviedla, že v Mníchove sa neplánujú žiadne rozhovory s Ruskom.