Ruskí lídri sú podľa Zelenského patologickí klamári, ktorým sa nedá veriť

Ruskí lídri sú „klamári„, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu po nočnom útoku Moskvy na Ukrajinu krátko po stretnutí ruských a amerických predstaviteľov v Saudskej Arábii.

„Nikdy nesmieme zabúdať, že Rusku vládnu patologickí klamári – nemožno im dôverovať a treba na nich vyvíjať nátlak. V záujme mieru,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti.

Ruské údery na ukrajinské mesto Odesa v noci na stredu zanechali desaťtisíce ľudí bez tepla a elektriny, informoval ukrajinský prezident. „Najmenej 160-tisíc obyvateľov Odesy je teraz bez tepla a elektriny. Bez elektriny a kúrenia zostalo aj trinásť škôl, škôlka a niekoľko nemocníc,“ dodal na sociálnej sieti.

V stredu do Kyjeva pricestoval splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg na plánované stretnutie s ukrajinskými predstaviteľmi a prezidentom Ukrajiny. Po príchode do Kyjeva Kellogg povedal, že chápe, že Ukrajina potrebuje bezpečnostné záruky. „Chápeme potrebu bezpečnostných záruk. Je nám úplne jasné, že je to dôležité pre suverenitu tohto národa,“ povedal na záberoch, ktoré odvysielala ukrajinská televízia Suspiľne.