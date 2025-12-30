Päť najlepších futbalistov, ktorí presedlali na nové športy

Mnoho profesionálnych futbalistov strávi celý svoj život pri milovanom športe. Tvrdo trénujú, súťažia na najvyššej úrovni a snažia sa dosiahnuť úspechy.
Niektorí sa však vydali inou cestou a stali sa súčasťou skupiny futbalistov, ktorí prešli na nové športy. Zatiaľ čo väčšina z nich si svoju vášeň udržala aj po skončení futbalovej kariéry, niektorí sa dokonca pokúsili zladiť oba športy súčasne.
Futbalisti uvedení v tomto zozname sa rozhodli preskúmať nové príležitosti a po rokoch na futbalovom ihrisku hľadať novú výzvu.
Ivan Perišič – plážový volejbal
Ivan Perišić je jedným z najspoľahlivejších chorvátskych futbalistov. Za národný tím odohral 150 zápasov, vďaka čomu je momentálne na druhom mieste v počte odohraných zápasov za Chorvátsko po Lukovi Modričovi. Počas svojej klubovej kariéry odohral 669 súťažných zápasov, v ktorých strelil 161 gólov a 144-krát asistoval.
V roku 2017 sa Perišič namiesto prestávky po dlhej futbalovej sezóne rozhodol preskúmať nový šport. Rozhodol sa hrať plážový volejbal – šport, ktorý miloval od detstva. Reprezentoval dokonca Chorvátsko na turnaji v Poreči. Napriek tomu, že prehral oba zápasy, Perišič opísal túto skúsenosť ako splnený sen.