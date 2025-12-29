Tenisový súboj pohlaví vyhral muž, ale Kyrgios sa proti Sobolenkovej poriadne zapotil - VIDEO

Bývalá svetová trinástka v mužskej kategórii proti aktuálnej svetovej jednotke v ženskej. A víťazstvo muža 6:3, 6:3.
Takýto výsledok priniesol netradičný tenisový súboj pohlaví v Dubaji.
Austrálčan Nick Kyrgios zdolal Bielorusku Arinu Sobolenkovú podľa predokladov, ale vôbec to nemal jednoduché. A nešlo len o to, že jeho súperka triafala do väčšieho kurtu a pravidlá boli upravené aj v tom, že súperi mali k dispozícii len jedno podanie.
Bolo to náročné
„Úprimne poviem, že to bolo náročné. Nevedel som, čo mám očakávať. Spočiatku som bol aj dosť nervózny, lebo každý čakal, že zvíťazím, lebo inak by to bola hanba. Ona mi však niekoľkokrát prelomila servis, vyvíjala tlak a zahrala úžasné údery. Nechýbalo veľa a výsledok mohol byť aj opačný,“ zhodnotil Kyrgios na webe beinsports.com.
Všetko je rýchlejšie
Finalistovi Wimblednou spred troch rokov aktuálne patrí v rebríčku ATP vo dvojhre až 671. priečka, lebo dosiaľ naposledy hral súťažný zápas v marci tohto roku na turnaji ATP Masters 1000 v Miami.
„Cítila som sa skvele, mám zo svojej hry dobrý pocit. Naozaj som si to užila, aj keď hrať proti mužovi je čosi úplne iné. Všetko je zrazu rýchlejšie, musím pohotovo reagovať. Nabudúce, keď proti nemu budem hrať, už poznám taktiku, jeho silné a slabé stránky. Určite to bude ešte lepší zápas,“ povedala Sobolenková.
„Mám rada takéto výzvy,“ dodala štvornásobná grandslamová šampiónka, ktorá v druhom sete viedla 3:1.
Sobolenková aj tancovala
Počas exhibičného zápasu pohlaví nebola núdza o prekvapenia. Do kurtu vstúpili futbalová legenda z Brazílie Ronaldo a tiež bývalý anglický reprezentant Peter Crouch. Bieloruská tenistka zasa počas jedného z oddychových časov predviedla tanec Macarena.
„Takéto zápasy by mali byť častejšie. Je to skvelá reklama pre tenis a odrazový mostík pre napredovanie nášho športu,“ dodal Kyrgios.