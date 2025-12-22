Profesionáli proti amatérom na Australian Open? Nová exhibícia prinesie niečo, čo tu ešte nikdy nebolo

Organizátori Australian Open vymysleli novú exhibíciu, ktorá sa odohrá 14. januára 2026, teda štyri dni pred začiatkom mužského i ženského pavúka.
Názov dostala One Point Slam. Ako napovedá meno, hrať sa bude na jeden jediný víťazný bod. Z 32 hráčov, kde zrejme nezáleží na pohlaví, bude až desať amatérskych tenistov medzi tými profesionálnymi.
Celkový víťaz si odnesie sumu v hodnote jeden milión austrálskych dolárov, čo je v prepočte 565 750 eur. Informoval o tom oficiálny web prvého grandslamového podujatia roka.
Spájanie
K rastúcemu zoznamu hviezd sa naposledy pridala trojica Iga Swiateková, Jannik Sinner a Coco Gauffová. Okrem nich sa v Rod Laver Arene predstavia aj Carlos Alcaraz a Nick Kyrgios.
Riaditeľ turnaja Australian Open Craig Tiley povedal, že rastúci záujem elitných hráčov aj komunitných účastníkov zdôrazňuje jedinečnú príťažlivosť podujatia. „One Point Slam Driven sa nepodobá ničomu, čo sme kedy videli.“
To, že sa hviezdy zaviazali hrať spolu s bežnými Austrálčanmi, ktorí sa kvalifikujú cez štátne majstrovstvá, presne vystihuje, o čom toto podujatie je – spájať ľudí prostredníctvom tenisu vzrušujúcim a inkluzívnym spôsobom, myslí si Tiley.
Dostane auto
Po celej krajine sa konali majstrovstvá štátov. Víťazi z každého teritória si zabezpečili prestížne miesto v hlavnom ťahu One Point Slam, ako aj letenky do Melbourne, dvojdňové ubytovanie a neoceniteľnú hráčsku skúsenosť.
Začiatkom decembra bol Thomas Van Haaren z Tenisovej asociácie Alice Springs korunovaný za šampióna AO One Point Slam, čím vyhral majstrovstvá v Darwine.
Hlavný sponzor exhibície, ktorým je automobilová spoločnosť, daruje aj úplne nový automobil poslednému amatérovi, ktorý zostane v hlavnom pavúku.
Víťaz zdvihne nad hlavu trofej vyrobenú z austrálskeho striebra, ktorú navrhla a vytvorila spoločnosť, ktorá vytvára ceny z drahých kovov.
Okrem luxusného hotela amatérski hráči dostanú aj športové oblečenie a obuv, aby na kurt prišli oblečení ako profesionáli.