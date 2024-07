Vysoký plat a prácu v korporáte vymenila za štart na olympiáde, Američanka Sunny Choiová chce uspieť v breakdance

Len málokto by sa dobrovoľne vzdal nadštandardného platu a istoty zamestnania v korporáte. Netýka sa to ale Sunny Choiovej z USA, ktorá opustila pozíciu projektovej manažérky, aby mohla štartovať na OH 2024 v Paríži v novej olympijskej disciplíne – breakdance.

„Už by som sa do klasického zamestnania nikdy nevrátila,“ zhodnotila svoj krok 35-ročná športovkyňa pre web Business Insider.

Breakdancu sa venuje dlhé roky

Choiová sa breakdancu venuje dlhé roky, no až zaradenie tohto športu do itinerára olympijských hier ju presvedčil, aby sa mu začala venovať na „plný úväzok“.

„Už som to nezvládala. Potrebovala som nájsť únikovú cestu. Bála som sa, že strávim celý život pri monitore, len aby som si udržala pravidelný prísun financií,“ povedala rodáčka zo štátu Tenneesee, ktorej rodičia pochádzajú z Južnej Kórey.

Skutočná výzva

„Bola to skutočná výzva. Prvýkrát v živote som sa musela spoľahnúť len sama na seba. Úplne som prekopala svoje výdavky, začala inak nakladať s peniazmi. Našťastie som našla niekoľko sponzorov, ale ani tak to nie je jednoduché. Dúfam, že olympiáda zvýši povedomie o breakdance natoľko, že sa naskytnú ďalšie šance si privyrobiť,“ doplnila Choiová, ktorá je na hrách v Paríži považovaná za jednu z najväčších ašpirantiek na zisk jednej z medailí.

Historická premiéra disciplíny breakdance pod piatimi kruhmi je na programe 9. augusta.