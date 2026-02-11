Švajčiari majú kráľa rýchlosti. Von Allmen po zjazde a tímovej súťaži vyhral aj super-G - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Švajčiar Franjo von Allmen má iba 24 rokov, ale už sa stihol zaradiť medzi legendy zjazdového lyžovania. Minimálne v ponímaní zimných olympijských hier. Stal sa absolútnym kráľom rýchlosti na ZOH 2026, keď po víťazstvách v zjazde a tímovej súťaži dovŕšil zlatý hetrik v super G.
Vyrovnal sa legendám
História predtým poznala len dvoch lyžiarov – mužov, ktorí na jedných zimných olympijských hrách boli trikrát zlatí. V roku 1956 v Cortine d’Ampezzo to bol Rakúšan Toni Sailer a o 12 rokov neskôr v Grenobli Francúz Jean-Claude Killy.
Obaja vyhrali všetky tri vtedajšie individuálne disciplíny zjazdového lyžovania – slalom, obrovský slalom a zjazd. Do tejto výnimočnej partie patrí aj jedna žena. Chorvátke Janici Kosteličovej sa v Salt Lake City 2002 podarilo vyhrať slalom, obrovský slalom aj kombináciu.
Odermatt iba bronzový
Von Allmen na svahoch v Bormiu zatiaľ úspešne zatieňuje svojho slávnejšieho krajana Marca Odermatta, ktorý v zjazde medailu nezískal, ale v tímovej kombinácii bol strieborný a aktuálne v super G bronzový.
Nemyslel na zlato
Odermatt zaostal za víťazom o 28 stotín sekundy. Strieborný Američan Ryan Cochran-Siegle bol v cieli o 13 stotín sekundy neskôr ako Von Allmen. Najlepší Rakúšan Raphael Haaser (+0,57 s) bol piaty.
„Ak je toto sen, nechcem sa z neho prebudiť. V cieli som bol presvedčený o tom, že na zlato to nebude stačiť. Dokonca som pochyboval aj o pódiu. Šťastie sa však priklonilo na moju stranu. Momentálne sa všetko vyvíja podľa mojich predstáv,“ povedal Von Allmen v prvej reakcii pre ORF.