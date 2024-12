Hokejistky Slovenska vstúpili úspešne do boja o ZOH 2026. Lopušanová predviedla husársky kúsok - VIDEO

Hokejové reprezentantky Slovenska urobili prvý krok k postupu do finále kvalifikácie o postup na ZOH 2026 v Taliansku. Zverenky trénera Miroslava Mosnára na domácom turnaji v Piešťanoch zdolali výber Kazachstanu hladko 8:1.

Prvé štyri góly domácich strelila mladá hviezdička Nela Lopušanová. Stále iba 16-ročná žilinská rodáčka vo svojom prvom vážnom súťažnom súboji medzi seniorkami predviedla dominantný výkon hneď v prvej tretine, v ktorej dosiahla čistý hetrik.

Hokej ju baví

Najmladšia členka slovenského tímu skórovala raz v presilovke a dvakrát v rovnovážnom stave. Bombónik pre fanúšikov si pripravila na začiatku druhej časti, keď v 23. minúte skórovala jej obľúbeným spôsobom – gólom spoza bránky tzv. michiganom. Ukázala, že hokej ju nesmierne baví a má nádej dotiahnuť to v ňom ďaleko.

„Veľmi som si to užila. Byť po dlhej dobe s babami v šatni a na ľade je úžasný pocit. Som za to veľmi rada. Všetky góly boli pre mňa špeciálne. Bol to tímový výkon, dievčatá mi ku gólom veľmi pomohli, bez nich by som ich nedala,“ komentovala vo videu na sociálnych sieťach Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) útočníčka, ktorá študuje na strednej škole v USA a venuje sa tam aj flag futbalu.

Podobným kúsok na medzinárodnom ľade nepredviedla prvýkrát, rovnaký gól strelila aj na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov v januári 2023. Vtedy sa stala prvou ženou s „michiganom“ na turnajoch pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Odovzdali zo seba všetko

V tretej časti pridali Slovenky ešte štyri presné zásahy. Ich súperky skorigovali gólom na 1:5 v 46. minúte. Dvakrát sa do streleckej listiny zapísala Lívia Kúbeková, po jednom góle pridali Lucia Halušková a Emília Leskovjanská.

„Boli sme o dosť lepšie. Dúfam, že to bude už len lepšie. Prvý krok sme spravili a dúfam, že tento budeme pokračovať aj v piatok a nedeľu. Hrali sme doma a odovzdali sme zo seba všetko. Veľmi nám záležalo na tomto zápase, je to prvý krok k postupu ďalej. Aj na ďalšie stretnutia sa musíme pripraviť rovnako ako na ten prvý,“ prezradila 23-ročná Halušková, ktorá na klubovej úrovni pôsobí v projekte HK PSRŽ Bratislava.

Ešte dve stretnutia

Už v piatok nastúpia slovenské hokejistky proti reprezentantkám Islandu, tiež v prvom súboji podľahli hráčkam Slovinska tesne 2:3. Proti Slovinkám nastúpia Slovenky v nedeľu. „Do ďalších duelov musíme ísť s pokorou a dobre sa naladiť,“ dodala Lopušanová.

Ak slovenské hráčky ovládnu turnaj v Piešťanoch, vo februári sa predstavia na podujatí v Bremerhavene proti výberom Rakúska, Maďarska a domáceho Nemecka. Na ZOH 2026 sa kvalifikujú iba víťazky turnaja.