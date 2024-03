Šutaj Eštok: Videl som svoj vzor v Batmanovi (video)

Ako deti mávame svoje vzory, ku ktorým vzhliadame. Nie je tomu inak ani u ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Ten videl svoj vzor v Batmanovi.

Od detstva mal podľa svojich slov záujem o veci verejné. „Zaujímalo ma spoločenské a prirodzene aj politické dianie,“ dodal ďalej v rozhovore pre agentúru SITA.

Keď sa ho v prvom ročníku na základnej škole pýtali, že čím chce byť, neuviedol ani že by chcel byť policajtom, hasičom, či záchranárom. Chcel sa stať diplomatom. „To ma vtedy tak nejako napadlo a potom tá moja cesta prirodzene išla týmto smerom. Vyštudoval som právo. No a to už je iba kúsok od politiky,“ dodal.

V rámci politických vzorov na Slovensku bol pre Šutaja Ešteka vždy na prvom mieste Alexander Dubček a jeho historický odkaz. Zo zahraničných vzorov to bol jeden z bratov Kennedyovcov, Bobby Kennedy. Je mu blízky, keďže bol ľavičiar, sociálny demokrat, a aj prirodzené nastavenie súčasného ministra vnútra je ľavicové.

