Kyjev použil na poškodenie Krymského mosta raketové palivo, ruské vyšetrovanie odhalilo detaily predminuloročnej akcie 

Podomácky vyrobené výbušné zariadenie s ekvivalentom 10 ton TNT použili na explóziu na Krymskom moste spájajúcom okupovaný ukrajinský polostrov s pevninským Ruskom z 8. októbra predminulého roka. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ruský denník Kommersant, základom bolo tuhé raketové palivo ukryté v kotúčoch polyetylénovej fólie.

Cez Bulharsko na Krym

Podľa ruského vyšetrovania náklad na 22 paletách s hmotnosťou 22,7 tony bol odoslaný z Odesy do bulharského mesta Ruse začiatkom augusta 2022. Odtiaľ smeroval do gruzínskeho mesta Poti a potom do arménskeho Jerevanu. Následne bol náklad preclený a potom bola vymenená časť sprievodných dokumentov.

Náklad bol prevezený v kamióne DAF cez gruzínsko-ruskú hranicu 4. októbra a bol doručený o dva dni neskôr do veľkoobchodného skladu v Armavire v ruskom Krasnodarskom kraji. Tam boli palety naložené do kamiónu International ProStar s prívesom, ktorý šoféroval ruský občan Machir Jusubov, ktorý o žiadnych plánoch nevedel. Vodič mal doručiť náklad od spoločnosti so sídlom v Uľanovsku na adresu sídla spoločnosti Extra LLC v Simferopoli na Kryme.

Poškodenie zásobovacej tepny

Ruskí experti sa domnievajú, že na odpálenie výbušnej zmesi bola použitá výbušná látka na báze hexogénu zahraničnej výroby. Medzitým rozbušku, tiež ukrytú pod fóliou, aktivoval signál z GPS navigátora „v okamihu, keď prešla cez vopred určený bod na trase“. Išlo o 156. kilometer diaľnice Novorossijsk – Kerč.

Výbuch spôsobil čiastočné zrútenie mosta, pričom poškodil dôležitú zásobovaciu tepnu ruských vojsk. Poškodených bolo 17 cisternových vozňov nákladných vlakov. Ruský vyšetrovací výbor sa domnieva, že za týmto výbuchom stála Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU).