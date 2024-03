Ak by Korčok nebol dostatočne servilný a poslušný, nikdy by nemohol byť veľvyslanec v USA, hovorí Pellegrini (video)

Ivan Korčok rád vykresľuje svojho najväčšieho súpera v prezidentskom súboji Petra Pellegriniho ako servilného človeka, ktorý keby sa stal prezidentom, bol by len akýmsi vykonávačom príkazov premiéra Roberta Fica.

Pritom práve Korčokovi vyčítajú viacerí, že ako kariérny diplomat zastával významné štátne funkcie počnúc vládou Vladimíra Mečiara, Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica, až po vládu Igora Matoviča a Eduarda Hegera, kedy pôsobil ako minister zahraničných vecí.

Korčok by mal o servilite radšej mlčať

Korčok zastával dôležité posty aj počas vlády Petra Pellegriniho, ktorý bol vo funkcii predsedu vlády v rokoch 2018-2020.

„Ivan Korčok bol môj podriadený. Bol štátny tajomník vo vláde, keď som bol premiér a potom sme ho poslali do Spojených štátov amerických ako veľvyslanca za to, že nám dobre slúžil. Toto sa dáva za odmenu tým, ktorí poctivo a pekne slúžia svojej vláde a krajine,“ reagoval v tejto súvislosti predseda parlamentu a prezidentský kandidát Peter Pellegrini (Hlas-SD) v rozhovore pre agentúru SITA.

Video: Reakcia Pellegriniho na Korčokove slová o servilnom prezidentovi

„Ivan Korčok prešiel službou od Vladimíra Mečiara cez všetkých premiérov. Ja by som preto o servilite v jeho prípade mlčal, pretože ak by nebol dostatočne servilný a poslušný všetkým svojim politickým šéfom, nikdy by nemohol byť veľvyslanec ani v Nemecku ani v Spojených štátoch,“ podčiarkol ďalej Pellegrini.

Vzájomný rešpekt s Ficom

„Ja naopak som sa rozhodol – hoci to nebolo jednoduché – po voľbách v 2020 vydať sa vlastnou politickou cestou. Opustil som svoju pôvodnú materskú politickú stranu a rozhodol som sa ísť do projektu novej politickej strany a netušil som, aký bude výsledok. Tam, si myslím, som ukázal dostatočnú mieru ďalšej autonómnosti a samostatnosti,“hovorí Pellegrini.

„Dnes sedím v jednej koalícii s Robertom Ficom a Andrejom Dankom, ale už nie ako predseda so svojím členom, ale ako suverénny a rešpektovaný predseda druhej politickej strany, najsilnejšej v koalícii, a tak navzájom k sebe s pánom predsedom Ficom pristupujeme – ako k relevantným dvom predsedom, ktorí sa dnes musia rešpektovať a nikto nad nikým nemá prevahu ani moc,“uzavrel predseda parlamentu.

