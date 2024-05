Vlaky sa vrátili na Záhorie, národný dopravca obnovil premávku medzi Kútmi a Šaštínom-Strážami

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od soboty 4. mája plnohodnotne obnovila vlakovú dopravu na záhorskom úseku Kúty – Šaštín-Stráže. Toto obnovenie dopravy je súčasťou mimoriadnej zmeny cestovného poriadku, ktorá prinavracia vlaky na vybrané trate západného Slovenska.

Rekonštrukcia trate

Autobusy náhradnej dopravy premávali medi Kútmi a Šaštínom-Strážami počas výluky od 10. decembra 2023 do 3. mája. Výluka bola podľa národného vlakového dopravcu potrebná z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie trate, ktorú realizoval manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Po takmer piatich mesiacoch je opäť zavedený pôvodný večerný osobný vlak Kúty 21:02 – Skalica na Slovensku 21:30, pričom bolo zrušené náhradné autobusové spojenie za tento vlak.

„Všetky vlaky budú premávať na priamej linke Senica – Kúty – Skalica na Slovensku, ako to bolo v cestovnom poriadku pred výlukou,“ potvrdil hovorca ZSSK Dominik Drevický.

Pôvodný cestovný poriadok

Na celej trati Kúty – Trnava je zavedený pôvodný cestovný poriadok, ako pred výlukou, čiže obnovená je linka Skalica na Slovensku – Kúty – Senica a Trnava – Senica.

„Zavádza sa nový vlak Trnava 22:45 – Galanta 23:12, ktorý bude premávať len cez víkend a sviatky. Vlak Trnava 22:35 – Galanta 23:02 bude chodiť po novom iba v pracovných dňoch,“ priblížil Dominik Drevický.

Náhradná autobusová doprava

Náhradná autobusová doprava je po novom vedená len v úseku Brodské – Kúty a späť, teda zrušené je predĺženie autobusov až po Šaštín-Stráže.

Výluka medzi Kútmi a Brodským pre úpravu infraštruktúry trvá od vlaňajšieho 10. decembra, plánovaná je do 14. decembra tohto roka. Týždňová výluka s náhradnou dopravou na úseku Šaštín-Stráže – Šajdíkove Humence trvala do piatka.

Výlukové práce

Železničná doprava je pre výlukové práce 4. a 5. mája dočasne obmedzená na slovensko-českom cezhraničnom úseku Kúty – Břeclav. Viaceré medzištátne vlaky idú odklonom cez najbližší pohraničný priechod Holíč nad Moravou – Hodonín.

„Z dôvodu odklonovej trasy je potrebné počítať s meškaním všetkých medzištátnych vlakov, ktoré prechádzajú cez uvedený pohraničný priechod, v rozsahu 30 – 40 minút,“ upozornila ZSSK.

V smere zo Slovenska do Česka sa to týka štyroch vlakov EC jazdiacich cez Bratislavu – 130 Bathory z Budapešti zo Západnej stanice do Varšavy na Východnú stanicu, 274, 276, 278 Metropolitan z Budapešti do Prahy.

V opačnom smere z Česka na Slovensko ide o tri vlaky EC do maďarskej metropoly – 131 Bathory z Varšavy zo stanice Gdanska, 173 Hungaria z Hamburgu a 279 Metropololitan z Prahy.