Šutaj Eštok predstavil novú príručku pre občanov. Prezradí, čo robiť pri povodni, výpadku prúdu či útoku

V tejto súvislosti spomenul krízové situácie, ktoré Slovensko v ostatných rokoch zažilo.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
ÚVSR: Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (v popredí). Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor
Ministerstvo vnútra SR pripravilo pre verejnosť príručku, ako sa správať v krízových situáciách. Ako v nedeľu v obci Žbince v okrese Michalovce povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, materiál nazvaný „Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu“ občanom vysvetlí, ako pripraviť seba a svoju domácnosť v prípade rôznych krízových situácií, ako sú povodne, zemetrasenia, horúčavy, výpadky prúdu, radiačné havárie či teroristické útoky.

V tejto súvislosti spomenul krízové situácie, ktoré Slovensko v ostatných rokoch zažilo, konkrétne covidovú krízu, utečeneckú krízu po vypuknutí vojny na Ukrajine, nákazu slintačkou, ako aj zemetrasenie na východnom Slovensku.

„Pripravili sme reformu civilnej ochrany. Meníme legislatívu. Do konca roka 2025 bude hotová pasportizácia všetkých krytov na Slovensku. Vytvárame moderný systém civilnej ochrany, aký majú vyspelé krajiny na Západe. Pozreli sme sa na Fínsko, Austráliu, Taliansko, USA. Učíme sa od najlepších,“ uviedol minister vnútra.

Doplnil, že práve obec Žbince a ďalších 160 obcí v Košickom a Prešovskom kraji majú dobudovaný systém sirén. Ide o podľa neho o novú generáciu varovných technológií, ktoré umožňujú štátu reagovať na rôzne typy hrozieb. „Ministerstvo vnútra pokladá odolnosť Slovenska za kľúčovú prioritu,“ dodal minister.

Príručku je možné nájsť na odkaze: www.minv.sk/kriza.

