Obchodovanie s ľuďmi je v trojke najvýnosnejších nelegálnych činností, rastie počet detských obetí

Ministerstvo vnútra pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi vyzýva verejnosť, aby bola pozorná k možným prejavom vykorisťovania vo svojom okolí. Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi si každoročne pripomíname 18. októbra.
Od 1. januára 2025 do 30. septembra 2025 sa na Slovensku podarilo identifikovať celkom 37 obetí obchodovania s ľuďmi – 26 žien, z toho 19 detí a 11 mužov, z toho štyri deti. Vek obetí v čase náboru sa pohyboval od osem do 68 rokov. Až 36 obetí z celkového počtu 37 bolo vykorisťovaných na území Slovenska, len v jednom prípade sa kombinovalo vykorisťovanie na Slovensku a v Rakúsku.
Milióny obetí každý rok
„Od roku 2023 sledujeme výraznejší nárast identifikovaných detských obetí. Z celkového počtu identifikovaných osôb v aktuálnom roku 2025 tvoria deti vyše 62 percent. Najmladšia obeť, ktorá bola identifikovaná v roku 2025, mala len osem rokov. Obete pochádzali prevažne zo Slovenska, pričom v piatich prípadoch išlo o cudzincov – občanov Ukrajiny, Moldavska a Nepálu,“ uviedol rezort vnútra.
Identifikované obete v roku 2025 boli vykorisťované prevažne za účelom prostitúcie alebo iných foriem sexuálneho vykorisťovania – celkovo ich bolo 23, z toho 18 detí. Sedem obetí bolo pracovne vykorisťovaných, z toho jedno osemročné dieťa a sedem obetí bolo zneužitých na nútené žobranie, z toho štyri deti. Jedna osoba bola vykorisťovaná za účelom otroctva alebo praktík podobných otroctvu.
Digitálne prevádzačstvo je novou formou organizovanej kriminality, aj justičné orgány sa musia prispôsobiť tejto realite
Podľa Medzinárodnej organizácie práce a údajov z roku 2024 dosahujú celosvetové zisky z tejto trestnej činnosti až 236 miliárd eur, pričom obeťou sa každoročne stávajú milióny ľudí. Zločin „obchodovanie s ľuďmi“ patrí dlhodobo medzi tri najvýnosnejšie nelegálne činnosti – spolu s obchodovaním so zbraňami a drogami.
„Obchodovanie s ľuďmi má mnoho podôb – od sexuálneho a pracovného vykorisťovania až po nútené žobranie či otroctvo. Stále častejšie odhaľujeme detské obete obchodovania s ľuďmi. Na jednej strane je to dôkaz, že kompetentné orgány vedia lepšie identifikovať prípady, na strane druhej je to smutný odraz doby. Deti by nikdy nemali byť zneužívané – ani na sexuálne služby, ani na nútenú prácu, ani na kriminalitu. Napriek tomu sa to deje, čo je veľmi znepokojujúce,“ upozornila Lucia Kurilovská, národná koordinátorka na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a zároveň prvá štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR.
Chlapca zneužívali vlastní rodičia
Kurilovská upozornila aj na konkrétny príbeh chlapca, ktorý mal iba šesť rokov, keď sa začalo jeho obchodovanie na poskytovania sexuálnych služieb. Chlapec bol identifikovaný v roku 2024 a zneužívaný štyri roky. V čase identifikácie mal už 10 rokov, pričom ho zneužívali jeho vlastní rodičia.
„Preto je 18. október taký dôležitý. Chcem apelovať na všetkých – ak zaregistrujete signál, že niekto vo vašom okolí môže byť obeťou, neodvracajte tvár. Váš telefonát na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 môže zachrániť život. Buďme tí, ktorí si všímajú a konajú,“ vyzýva národná koordinátorka na boj proti obchodovania s ľuďmi.
Za prvé tri štvrťroky 2025 bolo do programu podpory a ochrany obetí obchodovaní s ľuďmi zaradených 13 osôb. Za obdobie od roku 2008 do 30. septembra 2025 vstúpilo do programu podpory a ochrany obetí obchodovaní s ľuďmi celkovo 379 obetí, z toho 210 žien a 169 mužov. Bolo medzi nimi 25 dievčat a šesť chlapcov, spolu 31 detí.
Od roku 2015 do roku 2024 evidovala Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru spolu 364 obvinených osôb v 153 prípadoch obchodovania s ľuďmi. Za prvé tri štvrťroky 2025 polícia eviduje 10 páchateľov obchodovania s ľuďmi, z toho päť mužov a päť žien, pričom tri z nich boli maloleté.