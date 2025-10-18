Politickou nočnou morou je pre Brusel Budapešť ako miesto schôdzky Trump-Putin

Európska únia považuje za urážku to, že americký prezident Donald Trump a ruský vodca Vladimir Putin si naplánovali stretnutie v maďarskom hlavnom meste. Plánované stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti stavia šéfov inštitúcií EÚ a NATO do nepríjemnej situácie, keďže majú v úmysle diskutovať o ruskej vojne proti Ukrajine v krajine EÚ, ale bez účasti samotnej EÚ, uviedol španielsky denník El País. Všíma si to web Ukrajinská pravda.
„Miesto bolo vybrané starostlivo, pretože môže Rusku prospieť prehĺbením rozporov v EÚ v otázke vzťahu ku Kremľu. Mohlo by to tiež urobiť veľkú láskavosť pre (maďarského premiéra Viktora) Orbána, ktorého na budúci rok čakajú voľby,“ povedal nemenovaný európsky diplomat.
Trump dosiahol v telefonáte s Putinom veľký pokrok, do dvoch týždňov sa majú stretnúť v Budapešti
Vo verejných vyhláseniach lídri EÚ uvádzajú, že stretnutie Trumpa a Putina by bolo prospešné, ak by pomohlo ukončiť ruskú inváziu na Ukrajinu. V súkromných rozhovoroch to však viaceré zdroje označili za „politickú nočnú moru“ pre EÚ, dodáva španielsky denník.