Matovičovci si nabehli na vlastnú facku, finta za šesť miliónov je podľa Suskovho ministerstva klamstvom – VIDEO

Ministerstvo sa ohradilo, že zákazka je ukážkovým príkladom toho, ako sa súčasnému vedeniu podarilo zabrániť strate miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti.
V Hnutí Slovensko netušia, o čom hovoria, vyhlásilo ministerstvo spravodlivosti v reakcii na tlačovú besedu exministra vnútra Romana Mikulca (Hnutie Slovensko) v súvislosti s rekonštrukciousúdov. Mikulec hovorí v tejto súvislosti o prihrávaní zákaziek spriazneným firmám, konkrétne v prípade Krajského súdu v Nitre.
Ministerstvo sa voči týmto tvrdeniam ostro ohradilo s tým, že údajná finta za šesť miliónov eur v rezorte spravodlivosti je klamstvo. „Absurdnosť celej situácie dotvára fakt, že rečniť prišiel práve bývalý minister vnútra – ten istý, ktorý za svojho pôsobenia pre štát prihrával zákazky otcovi, bratovi a počas ukrajinskej migračnej krízy aj firme s väzbami na OĽaNO,“ podotkol rezort spravodlivosti.
Zlyhania pri 16 projektoch
Ministerstvo sa ohradilo, že zákazka, o ktorej hovorilo Hnutie Slovensko, je ukážkovým príkladom toho, ako sa súčasnému vedeniu rezortu podarilo zabrániť strate miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti. Slovensko by totiž podľa slov ministerstva mohlo prísť o 200 miliónov, keby sa nevymenila vláda.
Rezort spravodlivosti opätovne zdôraznil, že nové vedenie po nástupe identifikovalo zlyhania pri 16 projektoch, čo by ohrozilo plnenie míľnikov z Plánu obnovy. Jedným z kľúčových projektov je práve modernizácia a výstavba budovy Krajského súdu v Nitre.
„Vďaka urýchleniu prípravných aj verejných obstarávacích procesov sa ho podarilo spustiť načas a zabrániť prepadnutiu viac ako šesť miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti,“ zdôraznilo ministerstvo s tým, že nadlimitná zákazka bola vyhlásená v máji tohto roku a uzavretá za necelé štyri mesiace.
Do súťaže sa prihlásilo 12 ponúk, pričom víťazná ponuka bola o 1,35 milióna eur bez DPH nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Rezort upozornil, že verejné obstarávanie zabezpečila komisia zriadená Krajským súdom v Nitre zložená z odborníkov, a nie ministerstvo spravodlivosti.
Nevyhnutné akceleračné opatrenia
Ministerstvo vysvetlilo, že pôvodná projektová dokumentácia počítala s dobou realizácie 13 mesiacov. Európska komisia však vydala dokument Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade, pričom v tomto dokumente je určený nový, výrazne skorší termín finalizácie projektu. Doba realizácie sa tak musela výrazne skrátiť. Rezort spravodlivosti zdôraznil, že bez úprav by sa výstavba skončila až v októbri 2026 a SR by tak prišla o celú investíciu.
„Preto bolo nevyhnutné prijať akceleračné opatrenia, ktorými sa doba realizácie skrátila o 60 dní, tak, aby bola uskutočnená v novej lehote – do 31. augusta 2026. Tieto kroky boli dohodnuté priamo so zhotoviteľom a ich cieľom bolo zabezpečiť včasné dokončenie projektu,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že dodatok k zmluve, ktorého hodnota bola 5,6 percenta vysúťaženej ceny, umožnil urýchlenie prác navýšením personálu, a tiež sprísnenie sankčných mechanizmov, vrátane úpravy výšky zábezpeky.
„Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 10. septembra 2025, stavenisko bolo odovzdané 24. septembra a práce sa začali 29. septembra 2025. Kritika podpísania zmluvy a dodatku v jeden deň je neopodstatnená. Finančné krytie mal Krajský súd zabezpečené len do augusta 2026, a preto by bez podpísania dodatku v ten istý deň ako zmluvy projekt vôbec nemohol byť realizovaný. Uzatvorenie zmluvy bez dodatku by znamenalo porušenie zákona o finančnej kontrole, ale najmä zánik celej investície,“ doplnilo ministerstvo.
Nabehli na vlastnú facku
Súčasne upozornilo, že nie je pravdou, že druhý uchádzač by projekt zrealizoval výhodnejšie. Všetky ponuky boli na rovnakú 13 mesačnú lehotu. Ak by aj bol zvolený iný dodávateľ, rovnako by musel pristúpiť na akceleráciu. Každý iný uchádzač by tak mal dodatočné náklady.
„Ak bol tlačový brífing Hnutia Slovensko vôbec na niečo dobrý, tak len na to, že si jeho predstavitelia nabehli pred verejnosťou na vlastnú facku, pretože modernizácia Krajského súdu v Nitre je dôkazom amaterizmu predchádzajúcich vlád,“ uzavrelo ministerstvo.
Mikulec upozornil na „premyslený trik“
Exminister vnútra Mikulec na tlačovej besede v stredu 8. októbra upozornil na prípad Krajského súdu v Nitre, ktorý 9. septembra uzavrel zmluvu v hodnote 6,37 milióna eur so spoločnosťou Ellio. Upozornil na dodatok, ktorý bol podpísaný v tej istý deň, pričom suma sa tak navýšila o 6,72 milióna eur a súčasne sa zmenil termín realizácie diela.
„Od marca do júla tohto roka boli jasne stanovené podmienky verejného obstarávania. Ak by spoločnosť Ellio predložila ponuku s navýšenou cenou, skončila by až na štvrtom mieste a zákazku by nezískala. To, čo spravil minister Susko, nie je náhoda, ale premyslený trik, ako obísť zákon a podliezť cenu vo verejnom obstarávaní. Ide o neprípustný a podvodný postup,“ uviedol Mikulec.
Súčasne upozornil na prepojenia tejto spoločnosti. Konečný užívateľ výhod, Emil Grofčík, má podľa Mikulca väzby na stranu Smer-SD, pričom v minulosti, počas troch volebných období, prenajímal kancelárie poslancom Smeru Jánovi Richterovi a Tiborovi Glendovi. Podľa Mikulca je to dôkazom, že sa prihrávajú kšefty firmám blízkym Smeru. Hnutie Slovensko sa v tejto súvislosti rozhodlo podať aj podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.