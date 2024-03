Susko sa tvrdo pustil do Kolíkovej, pre zlyhania bývalej vlády môže prísť Slovensko o 200 miliónov eur (video)

Zlyhania bývalej vlády pravdepodobne pripravia Slovensko o viac ako 200 miliónov eur na modernizáciu súdnych budov.

Uviedol to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý upozornil na meškanie projektov obstarania a rekonštrukcií budov súdov, a možnú stratu peňazí z plánu obnovy pre nedodržanie časových podmienok.

Objekty sú v zlom stave

„Objekty našich súdov sú v zlom stave a investícia na ich obnovu a obstarávanie je nevyhnutná,“ vyhlásil minister spravodlivosti a pripomenul, že súdnu reformu presadila exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) v apríli 2022, a predchádzajúca vláda Igora Matoviča (hnutie Slovensko) ju označila za kľúčovú.

„Som veľkým kritikom tejto reformy, pretože nebola dostatočne diskutovaná so sudcovským stavom, ktorý k nej mal veľké výhrady, a občanom priniesla ešte väčšie prieťahy v súdnych konaniach aj zhoršenie dostupnosti občanov k ochrane svojich práv súdnou cestou,“ uviedol Susko s tým, že napriek nesúhlasu s touto reformou ju musí akceptovať z dôvodu, že sú na ňu naviazané investície v stovkách miliónoch eur z plánu obnovy.

Kvalitnejšie podmienky na prácu

Investície mali priniesť pre sudcov kvalitnejšie podmienky na prácu, a ako minister spresnil, na justíciu je z plánu obnovy vyčlenených viac ako štvrť miliardy eur, pričom z tejto sumy je vyše 223 miliónov eur, a teda takmer 80 percent, určených ma modernizáciu súdnych budov. Ide buď o kúpu nových budov, alebo rekonštrukciu tých súčasných.

„Tieto peniaze sú určené na 23 súdnych budov, respektívne 24 súdov,“ spresnil šéf rezortu spravodlivosti s tým, že po nástupe na ministerstvo našli všetky projekty obstarania a rekonštrukcií v zlom stave.

Zriadil krízový tím

Minister informoval, že termín dokončenia každého jedného projektu je nastavený na 31. decembra 2025. Do tohto dátumu musia byť projekty kompletne dokončené a odovzdané.

„Bez splnenia tejto podmienky nemáme na peniaze nárok a nebudú nám z plánu obnovy vyplatené,“ upozornil minister a informoval, že po svojom menovaní zriadil krízový tím, aby vykonal audit každého z projektov ministerky Kolíkovej a jej tímu.

„V tomto čase mali byť mnohé projekty približne v polovici,“ zdôraznil Susko s tým, že po analýze však zistili, že sú len na začiatku, a teda v bode nula.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Manažérske zlyhanie Kolíkovej

Minister ďalej informoval, že jeden z projektov musel byť pre jeho netransparentnosť zrušený, pretože jestvujú podozrenia, že si na ministerstve chcel niekto urobiť biznis, na čo podľa Suska upozornila ešte kontrola bývalej vlády.

„My sme dnes v situácii, že máme nastúpiť do vlaku, ktorý je v Prahe, ale my sme stále v Bratislave…Som veľmi zvedavý, ako bývalá ministerka Kolíková vysvetlí toto obrovské politické manažérske zlyhanie,“ vyhlásil minister.

Ako ďalej vyhlásil, ani jeden projekt nie je možné stihnúť v záväznom termíne, pretože stratený čas sa dnes už nedá dohnať. Susko upozornil aj na to, že bývalá ministerka nastavila plán tak, že by ho nebolo možné dokončiť, ani keby sa na ňom pracovalo od začiatku bez prestojov.

Nereálny termín obstarávania

„U Kolíkovej nastavili obstarávanie na približne 78 dní, čo je v zásade nereálny termín. Ak by sa aj išlo podla pôvodných plánov, nebolo by možné to stihnúť. Už v čase schválenia plánu obnovy to bola utópia. Podľa informácií z Úradu pre verejné obstarávanie trvá iba samotný proces verejného obstarávania v priemere 262 dní, a teda osem a pol mesiaca. Pani ministerka to však nastavila tak, že jej úradníci to mali stihnúť za tri mesiace, či je nesplniteľné,“ vysvetlil Susko s tým, že bývalé vedenie rezortu nebralo do úvahy ani zákonne lehoty na realizáciu potrebných úkonov, nepočítalo sa s rezervou a chýbala aj odbornosť.

Minister na záver informoval, že intenzívne komunikujú s úradom podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti, aby skúsili vyrokovať predĺženie termínov.