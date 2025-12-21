Bombic je podľa Kaliňáka stíhaný za propagáciu knihy, nie za násilie

„Všetko ostatné sú prečiny na úrovni priestupkov,“ vyhlásil minister.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Daniel Bombic
Obvinený youtuber Daniel Bombic, vystupujúci pod pseudonymom Danny Kollar. Foto: Archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Daniel Bombic je jediný človek, ktorý je vo väzbe pre verbálny trestný čin. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

„Kvôli tomu, že knižky sú v univerzitnej knižnici,“ skonštatoval Kaliňák s poukazom na Protokoly sionistických mudrcov. Práve pre propagáciu tejto knihy je podľa ministra Bombic vo väzbe, keďže jediný tento skutok je v jeho prípade zločin. „Všetko ostatné sú prečiny na úrovni priestupkov,“ vyhlásil minister.

Viac k osobe: Daniel BombicRobert Kaliňák
Firmy a inštitúcie: SMER-SD
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Politika 24
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk