Bombic je podľa Kaliňáka stíhaný za propagáciu knihy, nie za násilie

Daniel Bombic je jediný človek, ktorý je vo väzbe pre verbálny trestný čin. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
„Kvôli tomu, že knižky sú v univerzitnej knižnici,“ skonštatoval Kaliňák s poukazom na Protokoly sionistických mudrcov. Práve pre propagáciu tejto knihy je podľa ministra Bombic vo väzbe, keďže jediný tento skutok je v jeho prípade zločin. „Všetko ostatné sú prečiny na úrovni priestupkov,“ vyhlásil minister.